В Китае готовится большой новогодний концерт

Концерт, посвященный развитию района Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь, впервые будет совместно организован Медиакорпорацией Китая, народным правительством провинции Гуандун, администрацией ОАР Сянган и администрацией ОАР Аомэнь. Он будет состоять из четырех частей.

На концерте выступят многие отечественные поп-звезды. Сянганская артистка Жун Цзуер, артист из Аомэня Ся Лио, певица Чжоу Бичан вместе исполнят песню "Общий дом". Более 1400 дронов составят разные изображения, к исполнению музыки присоединится автоматический рояль нового типа и другие высокотехнологичные средства.

Новогодний концерт "На всех парусах в Большой залив" в честь наступления Нового 2021 года будет показан в новогоднюю ночь на телеканалах CCTV-1 и CCTV-3, а также в радио-версии на радиостанции Голос Большого залива.