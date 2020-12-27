В Мадриде выявили пять случаев заражения британским штаммом коронавируса

В Мадридской автономии выявили сразу пять случаев инфицирования британским штаммом коронавируса, еще три случая пока не подтверждены. Об этом проинформировали в региональном министерстве здравоохранения.

По данным властей, четверо заболевших COVID-19 принадлежат одной семье. Молодой человек вернулся на прошлой неделе из Британии. Вскоре после приезда домой он попал в больницу с симптомами заражения коронавирусом. На следующий день его родители и сестра также обратились к врачу в связи с недомоганием, передает El Mundo.

Еще один случай инфицирования британским штаммом никак не связан с предыдущими. Молодой человек также прилетел из Лондона, но на несколько дней позже. Он был госпитализирован после того, как его ПЦР-тест дал положительный результат на коронавирус.

Как отмечают представители властей Мадридского автономного сообщества, это первые случаи заражения в Испании британским штаммом коронавируса. Во все больницы региона уже разосланы предупреждения о том, что врачи могут столкнуться с новой мутацией вируса. Простых же испанцев власти просят лишь тщательнее соблюдать профилактические меры: использовать маски, держать безопасную дистанцию, часто мыть руки и вентилировать помещения.

По мнению властей Мадридского региона, новый штамм проник в пиренейское королевство через аэропорт Барахас. Как выяснилось, ПЦР-тесты делаются там не всем прибывающим, а лишь выборочно. Именно поэтому медики сразу не обнаружили первого инфицированного. Вину за произошедшее глава автономии Исабель Аюсо возлагает лично на премьер-министра Испании Педро Санчеса, поскольку аэропорт находятся в ведении центральных властей.