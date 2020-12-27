В Роструде рассказали о праздничных днях 2021 года

В следующем году россиян в общей сложности ждет 30 праздничных дней. Причем на 23 февраля и 8 марта предусмотрены по три выходных, так же, как и на День России в июне. А в честь Дня народного единства в ноябре будет четыре выходных дня.

Как напомнили "Российской газете" в Роструде, День защитника Отечества 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. С 15 по 20 февраля будет единственная в следующем году длинная шестидневная рабочая неделя. Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до 4 дней - с 9 по 12 марта. А отдыхать будем с 6 по 8 марта. В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Нерабочими - с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Летом россиян ожидает всего одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на субботу, и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

Майские праздники в 2021 году займут в сумме шесть дней, а в ноябре будет четыре праздничных дня

В начале ноября россиян ожидает трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Таким образом, в первую ноябрьскую неделю на работу выходим с 1 по 3 ноября, а отдыхаем с 4 по 7 ноября. Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря 2021 года объявлен нерабочим днем.