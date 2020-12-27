В Сиднее вернули санитарные ограничения для нескольких районов

Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс в воскресенье, 27 декабря, вернули частичные ограничения на передвижение для отдельных районов столицы региона Сиднея, которые были ослаблены на рождественские праздники. Об этом сообщается на сайте правительства штата.

Жителям полуостровной части района Северных пляжей необходимо оставаться дома. Собираться с друзьями можно только под открытым небом и группами не более пяти человек. Для остальной южной части района действуют аналогичные ограничения с той лишь разницей, что разрешено собираться группами до десяти человек, пишет ТАСС.

Выходить из дома можно только за продуктами, в аптеку, а также на работу и учебу, если нет возможности делать это удаленно. За последние сутки в Австралии выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Главным очагом распространения остается район Северных пляжей в штате Новый Южный Уэльс. Всего в Австралии зафиксировано 28 тысяч 297 случаев инфицирования новым типом коронавируса.