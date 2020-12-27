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27.12.2020 07:56
Рубрика: В мире

В Сиднее вернули санитарные ограничения для нескольких районов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс в воскресенье, 27 декабря, вернули частичные ограничения на передвижение для отдельных районов столицы региона Сиднея, которые были ослаблены на рождественские праздники. Об этом сообщается на сайте правительства штата.

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Жителям полуостровной части района Северных пляжей необходимо оставаться дома. Собираться с друзьями можно только под открытым небом и группами не более пяти человек. Для остальной южной части района действуют аналогичные ограничения с той лишь разницей, что разрешено собираться группами до десяти человек, пишет ТАСС.

Выходить из дома можно только за продуктами, в аптеку, а также на работу и учебу, если нет возможности делать это удаленно. За последние сутки в Австралии выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Главным очагом распространения остается район Северных пляжей в штате Новый Южный Уэльс. Всего в Австралии зафиксировано 28 тысяч 297 случаев инфицирования новым типом коронавируса.

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