Вакцину от коронавируса должны получить все страны мира

На днях американская телекомпания NBC опубликовала статью на тему "Богатые страны накапливают вакцину, а бедным государствам остается лишь ждать у моря погоды", в которой отмечается, что после того, как соответствующие вакцины будут сертифицированы, объемы вакцин от коронавируса в США, Канаде, Великобритании и других развитых странах превысит общее количество населения указанных стран.

Эти простые данные как нельзя ясно указывают на холодную и жестокую реальность в вопросах распределения вакцин от COVID-19. Согласно докладу, опубликованному международной организацией People's Vaccine Alliance по состоянию на первую декаду декабря, несмотря на то, что население развитых стран составляет лишь 14 процентов от общего населения Земли, процветающие страны уже выкупили более 50 процентов объема вакцин в глобальном масштабе. В частности, в Канаде хранится в пять раз больше доз вакцин, чем все ее совокупное население. Исполнительный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Винни Бьянима сетует, что 96 процентов вакцин от коронавируса, произведенных Moderna и Pfizer, уже забронированы и выкуплены богатыми странами.

С другой стороны, в 67 развивающихся странах мира, включая Кению, Мьянму, Нигерию и др. страны, в среднем, к концу 2021 года, как ожидается, будет привит вакциной от COVID-2019 лишь каждый десятый человек. В связи с этим директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг отметил, что помимо вакцин от коронавируса, запросы Африки на прочие медикаменты также игнорируются развитыми странами и это обычная практика.

В сентябре сего года генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что самый быстрый способ положить конец пандемии и ускорить восстановление глобальной экономики - это обеспечение того, что вакцину против коронавируса получит не все население отдельных процветающих стран, а часть населения всех государств мира. Сейчас крайне сложно удовлетворить спрос на вакцины во всех странах, поэтому, чтобы эффективно сдержать эпидемию, необходимо преимущественно обеспечить вакцинами людей профессий с высокой опасностью заражения вирусом и наиболее уязвимые категории населения.

Однако некоторые развитые страны решали пойти другим путем, усугубив несправедливое распределение вакцин и поставив под угрозу процесс восстановления глобальной экономики. Это вызвало справедливую критику со стороны международного сообщества. Так например, ещё действующий президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтон не будет поставлять вакцину от нового коронавируса в другие страны, пока доступ к ней не получат все граждане США. В связи с этим Билл Гейтс раскритиковал корыстное поведение властей США, отметив, что распределение вакцин должно быть основано на реальных медицинских потребностях, а не на стремлении к извлечению выгоды.

Будучи одним из самых передовых государств в области разработки различных вакцин, Китай стремится к содействию справедливому их распределению по всему миру и пообещал, что созданные им вакцины станут глобальным общественным благом, объявив о присоединении к программе ВОЗ COVAX. Китай уже обеспечил вакцинами Бразилию, Индонезию, Египет и другие страны, прилагая особые усилия для обеспечения вакцинами развивающихся стран.

23 декабря в бразильском штате Сан-Паулу было объявлено, что клинические испытания вакцин от COVD19, созданной китайской фармацевтической компанией Sinovac Biotech, успешно завершились. Это ещё одно доказательство широкого признания китайской вакцины со стороны международного сообщества.

Завоевание глобальной победы над пандемией требует всестороннего взаимодействия и практического сотрудничества. В частности, развитые страны должны взять на себя должную моральную, материальную и прочую ответственность. "Нельзя допустить, чтобы при распределении вакцин эгоизм отдельных государств и политических сил стал препятствием для проведения глобальной противоэпидемической работы", - предупредил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.