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27.12.2020 18:10
Рубрика: Спорт

"Динамо" разбежалось

"Бело-голубые" из столицы завоевали мужской Кубок страны
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)
Победой столичного "Динамо" завершился "Финал четырех" розыгрыша Кубка России среди мужских команд памяти легендарного отечественного волейболиста Константина Ревы. Москвичи в решающем матче турнира на питерской арене не оставили никаких шансов местному "Зениту" - 3:0 (25:20, 25:21, 25:19).

Двухдневное соревнование лучших клубов страны в городе на Неве получилось отчасти парадоксальным. Сначала два драматичных пятисетовых полуфинала, где "Динамо" оказалось сильнее новосибирского "Локомотива", питерцы взяли верх над ВК "Зенит-Казань", а затем скоротечный финал, явно испортивший все общее впечатление.

Увы, но возглавляемый наставником сборной России финном Туомасом Саммелвуо питерский "Зенит", предельно жадно нахватавший в межсезонье массу талантливых игроков из клубов с бюджетом явно тоще, по-прежнему в наших внутренних турнирах остается не более чем фейковым фаворитом. По поводу способности Саммелвуо давать результат с классными исполнителями возникает все больше и больше вопросов.

Волейболистки "Динамо-Ак Барс" завоевали Кубок России

Напомним, что в сборной России финн начал с победы в ежегодной коммерческой Лиге наций-2019, однако восторги по поводу того успеха могли ввести в заблуждение лишь тех, кто слабо знаком со шкалой ценности крупнейших международных турниров. Затем последовал провал на Евро-2019, ну а в уходящем году национальные дружины вообще не выступали.

В Питере финн с сезона-2019/20. На выходе пока почти ноль. В чемпионате страны - пятое место. А в Кубке России два года подряд - безвольные поражения в финалах. Спасти репутацию можно только победой в Кубке ЕКВ-2020/21, однако вовсе не факт, что в условиях пандемии турнир будет вообще доигран. Так что за национальную дружину перед Токио пока тревожно.

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