Врач назвал способ не заразиться COVID-19 от заболевших родственников

Если в семье, проживающей в одной квартире, кто-то пожаловался на кашель, высокую температуру, насморк и прочие симптомы простуды, то необходим переход на противоэпидемический режим.

В этом случае, рекомендуется два раза в день делать влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств. Обрабатывать нужно как пол, так и другие поверхности. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал иммунолог Владислав Жемчугов.

Плюс необходимо в общей комнате носить маски (в этот период заболевшему желательно выделить отдельное помещение), чаще проветривать квартиру и обязательно всей семье сделать тесты ПЦР.

"Мы не знаем, сколько был инкубационный период, как давно человек выделяет вирусы", - пояснил врач.

Что касается быта, то посуду после заболевшего достаточно вымыть в горячей воде со стандартным моющим средством, чего-то особенного не требуется, отметил Владислав Жемчугов. В том случае, если тест даст положительный результат на коронавирус, всем остальным нужно сразу начинать превентивное лечение. Его назначит врач.