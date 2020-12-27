Врачам смогут оформить инвалидность из-за коронавируса

В числе причин для установления инвалидности медработникам теперь могут быть осложнения, вызванные коронавирусом. Приказ минтруда об этом вступил в силу в воскресенье, 27 декабря.

В документе говорится, что инвалидность могут получить сотрудники медучреждений, в том числе - врачи, средний и младший медперсонал, водители машин "скорой помощи", если они перенесли коронавирус, и он вызвал у них осложнения. Уточняется, что заболевание должно быть профессиональным, то есть предполагается, что медики заразились именно на работе, помогая пациентам с COVID-19. Это должна подтвердить специальная врачебная комиссия. В числе условий для установления инвалидности врачам из-за коронавируса - лабораторно подтвержденный диагноз.

В минздраве пояснили, что последствия заболевания могут быть самыми непредсказуемыми, поскольку все пациенты по-разному переносят COVID-19. Регистрируются и серьезные случаи с тяжелыми осложнениями, сказавшимися на здоровье человека. В числе осложнений, например, были случаи инсульта. При этом сбой может произойти в любой системе организма. Однако именно из-за коронавируса сегодня инвалидности никому не дают.

В числе условий для установления инвалидности врачам из-за коронавируса - лабораторно подтвержденный диагноз

В ВОЗ отмечают, что одним из последствий пневмонии, которую вызывает COVID-19, может стать фиброз легких, который часто приводит к дыхательной недостаточности. Также у людей, переболевших коронавирусом, могут наблюдаться утомляемость, кашель, расстройства нервной системы, проблемы с давлением, заболевания сердечно-сосудистой системы.