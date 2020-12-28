Александр Петров сыграет Сергея Есенина в фильме "Декабрь"

Еще на защите проектов в Фонде кино новый фильм Клима Шипенко - триллер с рабочим названием "Декабрь" о Сергее Есенине - вызвал неоднозначную реакцию экспертов. Тем не менее, средства были выделены, и вот уже студия Yellow, Black and White и видеосервис START при поддержке Фонда кино и фонда "Кинопрайм" приступили к съемкам фильма. Клим Шипенко, которого зритель знает по фильмам "Холоп", "Текст", "Салют 7", также является соавтором сценария картины о Есенине. Создатели сразу объявили, что главную роль в фильме сыграет Александр Петров. Также в нем снимаются Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Кирилл Нагиев, Мария Валешная и другие.

Подчеркнем, что будущий фильм - не классический байопик о жизни поэта-классика. Это довольно свободная фантазия автора на заданную тему. Согласно релизу, лента расскажет о том, как на границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег Есенина из страны Советов. Ему лишь остается сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в безумную круговерть событий. Он мчится навстречу своей любимой, невзирая на все помехи и преграды. Съемки исторической ленты пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Специально для картины построены масштабные декорации площадью более 7 тысяч квадратных метров. "Мы строим практически все - интерьер, улицы Петербурга и даже "Англетер", - рассказывает продюсер Эдуард Илоян. Он же обещает, что в ленте будет много компьютерной графики.

Клим Шипенко пояснил свои авторские намерения: "Фигура Есенина привлекала меня всегда, еще в студенческие годы я думал о том, какой бы фильм я хотел снять о нем. Мне очень близка его поэзия. Таинственная смерть, противоречивость характера, всенародная слава и, конечно, талант - все это является огромным полем для творчества и искусства. После фильма "Текст" мы с Сашей Петровым хотели продолжить наш творческий тандем. У меня был уже написан сценарий "Декабря", и я подумал, что он обладает чувством, которое я ищу в актере на главную роль. После проб стало понятно, что сильных конкурентов у Саши нет. Важно отметить, что в нашем фильме речь идет о последних днях жизни поэта. Актер должен будет воплотить на экране драму и ощущение приближающейся смерти, внутреннюю боль поэта. Петров бесспорно обладает особым талантом, в нем присутствует нужная органика, темперамент и необходимый жизненный опыт. Надеюсь, вместе у нас получится справиться с этим рискованным материалом".

Релиз картины запланирован на конец 2021 - начало 2022 года. Несложно догадаться, что создатели рассчитывают на новогодний прокат.