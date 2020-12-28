В минувшую пятницу Александра Шестуна приговорили к 15 годам колонии. Но срок могут увеличить. Есть вероятность, что против бывшего главы могут возбудить дело по статье 297 УК РФ - "Неуважение к суду".

Александр Шестун был главой района 15 лет. За эти годы его родные и знакомые стали миллиардерами. Фото: РИА Новости

Дело в том, что Шестун без остановки перебивал судью, переходя на оскорбления. Все пять дней чтения приговора он не замолкал и оскорблял и судью, и конвоиров.

Но судья дочитала приговор бывшему главе Серпуховского района Московской области. Александру Шестуну дали 15 лет. Он признан виновным в мошенничестве, легализации денег, полученных преступным путем, в незаконном предпринимательстве и в получении крупной взятки.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в СКР, Шестун создал и руководил 43 фирмами. Получаемые от этого доходы использовал для покупки муниципальной земли по заниженной цене.

А еще Шестун вместе с Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым незаконно стали собственниками четырех участков площадью 10 гектаров в деревне Борисово. СК подсчитал - ущерб бюджету области составил почти 65 миллионов рублей. Преступная схема состояла в том, что первоначально земля сдавалась в аренду юридическому лицу, затем на ней строилась небольшая хозяйственная постройка. После оформления права собственности на землю ее перепродавали.

В итоге в СК смогли доказать, что Шестун, Криводубский и Самсонов получили имущество на 3,2 миллиарда рублей. И это подсчет только по кадастровой цене. Добро оформили на себя, родных и знакомых. Да так, что некоторые "собственники" о своем богатстве даже не знали.

Шестун только взяток, как доказано в суде, получил почти десять миллионов рублей.

Всего следствие собрало доказательств, которые заняли 176 томов. Одних свидетелей было больше 200 человек.

Остальные фигуранты уголовного дела - Борис Криводубский и Сергей Самсонов - успели сбежать и объявлены в международный розыск.

Почти в это же время Одинцовский городской суд Московской области вынес приговор Сергею Илюхину. Этот человек признан виновным в фальсификации доказательств по делу об изъятии имущества у Александра Шестуна. Илюхин получил штраф. А сделал он вот что.

Илюхин в 2008 году продал два участка в Красногорском районе за 1,9 миллиона рублей. Потом он вместе с Шестуном стал соответчиком в гражданском деле по иску Генпрокуратуры. Прокуроры просили об обращении в доход государства имущества, полученного в нарушение закона. Прокурорская проверка показала, что на Илюхина было зарегистрировано 48 объектов недвижимости на 29 миллионов рублей. Для создания видимости , что деньги у него на все это есть, Илюхин сделал липовые договоры о продаже участков, увеличив в них сумму с 1,9 до 29 миллионов рублей. Сфальсифицированные материалы Илюхин отдал в суд как доказательство.

Всего Следственный комитет собрал доказательств, которые заняли 176 томов уголовного дела. Одних свидетелей было больше 200 человек

Одновременно с Шестуном те же 15 лет получил Александр Постригань - глава другого района Подмосковья - Клинского . Его сын, Валерий Постригань, сейчас в Испании и ожидает экстрадиции в Россию. На родине Валерию Постриганю заочно предъявлено обвинение в мошенничестве с участками и недвижимостью в Клинском районе.

В розыске сейчас находится и вся семья Александра Постриганя. Бывшему чиновнику кроме срока назначен штраф в 116 миллионов рублей. Следствие нашло, что он и его родня оказались собственниками гостиниц в нескольких европейских государствах, кроме того, что семья не смогла вывезти из России.