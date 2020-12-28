Артем Максимов: Возможности порошковой металлургии колоссальны

Дочерняя компания ПАО "Русполимет" - "Гранком" - осенью 2019 года запустила крупнейшее в России производство металлических порошков и гранул. Это направление называют классическим импортозамещением - металлические порошки отечественные предприятия ранее почти в полном объёме покупали за рубежом.

О работе компании в условиях пандемии, преимуществах технологий порошковой металлургии и дальнейших планах по развитию - гендиректор "Гранкома" Артем Максимов.

Артем Андреевич, осенью 2019 года на новом производстве компании начались испытания. Когда они были завершены? И на какой стадии развитие этого инновационного направления находится сегодня?

- Да, 13 сентября 2019 года мы запустили наше производство металлических порошков и гранул в опытно-промышленную эксплуатацию, а уже к концу года получили первый коммерческий продукт. Сегодня освоили производство достаточно широкого спектра порошков, который можем предложить рынку. При этом освоение новой номенклатуры продолжается.

Созданное производство не имеет аналогов в России. В нашем активе - три установки. Первая - установка трехтонной открытой индукционной печи и электрошлакового обогрева расплава в промковше с последующей газовой атомизацией для получения порошков быстрорежущих, инструментальных, нержавеющих сталей и т.д.. Вторая - установка трехсот килограммовой вакуумно-индукционной печи с газовой атомизацией для производства порошков различных жаропрочных сплавов. И третья - установка центробежного распыления для получения титановых порошков. Эта установка для России в какой-то степени уникальна, потому что работает при 40000 оборотах, что позволяет получать порошок более высокого качества и увеличивает выход годного продукта. Вместе имеющееся оборудование позволяет выпускать широкий спектр металлических порошков различного химического состава.

Повлияла ли на работу предприятия пандемия коронавируса?

- Мы смогли достаточно оперативно перестроиться в режиме ограничений, вызванных пандемией. Получили разрешение и продолжали работу в условиях локдауна в апреле-мае. Но пришлось скорректировать производственные планы - не в сторону уменьшения, а в сторону изменения сортамента. Огромная благодарность сотрудникам, которые смогли в это непростое время, находясь в том числе на "удаленке", решать поставленные задачи. Несмотря на пандемию и карантин мы достигли целей, которые ставили на этот год.

С какими итогами компания подходит к концу года?

- В 2020 году мы увеличили выручку вдвое по отношению к прошлому. Считаю, что в ситуации пандемии это очень хороший результат. Также стоит сказать, что наша работа в этом году была отмечена двумя высокими наградами. "Гранком" получил диплом I степени и золотую медаль в конкурсе Миннауки России "Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка 2020 года". Также мы победили в региональном конкурсе "Инвестпроект года". Эти награды - подтверждение, что мы движемся в правильном направлении.

Фото: Пресс-служба ПАО "Русполимет"

На этапе проработки проекта несколько лет назад звучали тезисы, что рынок применения металлических порошков в стране только начинал формироваться. Изменилась ли ситуация с тех пор?

- Общаясь с партнерами, я понимаю, что мы не просто сегодня формируем этот рынок в России, мы развиваем его семимильными шагами. Мы помним, что, ещё 2-3 года назад, металлические порошки в стране практически не использовались - в отличие от Европы и США, где они достаточно давно нашли применение в различных отраслях. Сегодня порошковые материалы активно вовлекаются в отечественное производство, поскольку возможности, которые предоставляют технологии порошковой металлургии, колоссальны. Все больше предприятий обращают внимание на изделия, изготовленные из металлических порошков, понимая, что их характеристики выше, а сроки производства и стоимость меньше, чем при традиционных технологиях.

Покупая порошковое сырье внутри страны, наши потребители получают комплексный эффект при производстве конечных изделий - сокращают транспортные издержки и время изготовления, поскольку сегодня мы можем обеспечить более оперативные поставки, чем европейские или американские компании. Немаловажно также взаимоотношения сторон: мы рядом и быстрее услышим пожелания клиентов. Все наши партнеры, приезжающие на предприятие, отмечают высочайший класс производства и качество продукта, который мы выпускаем.

Кто сегодня являются крупнейшими потребителями продукции "Гранкома"?

- Поскольку мы производим порошки нержавеющих и жаропрочных сталей и сплавов, соответственно наши потребители - это авиация, общее машиностроение, атомная отрасль, судостроение.

Фото: Пресс-служба ПАО "Русполимет"

Поставляется ли продукция на экспорт?

- Да. Сегодня очень интересная конъюнктура рынка сложилась в Европе. Европейские производители порошков достаточно серьёзно загружены. В виду этого имея качественный продукт, конкурентную цену и более оперативные сроки поставки, мы достаточно спокойно конкурируем на территории Евросоюза. В августе была первая коммерческая поставка. До этого проходили аккредитации. Правда, некоторые коррективы внесла пандемия - не все наши европейские партнеры смогли оперативно провести аттестацию нашей продукции.

Сегодня продолжаем осваивать европейскую номенклатуру порошков и оптимистично смотрим на следующий год. Достигнутые предварительные договоренности и полученные аккредитации позволяют достаточно уверенно смотреть на европейский рынок, а в перспективе, надеюсь, также на американский и азиатский.

Какие планы по развитию ставите на будущее?

- Нельзя останавливаться, хочется сохранить набранный темп. Могу констатировать, что за последние три года компания "Гранком" ежегодно удваивается с точки зрения оборотов. Цели на 2021 год - не снижать темпов, расширять номенклатуру и обеспечить потребителей качественной продукцией.

Справка

Производство металлических порошков и гранул построено на территории металлургического завода "Русполимет" в городе Кулебаки Нижегородской области. Строительство началось в июне 2018 года, в сентябре 2019 года производство было запущено в опытно-промышленную эксплуатацию. Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности РФ, который предоставил льготный заем 750 млн руб. Общие инвестиции в создание производства - более 1,3 млрд рублей.