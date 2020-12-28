Банкиры увидели "очищающий эффект" в кризисе из-за COVID-19

Нет худа без добра. Банк России увидел, как в результате пандемического кризиса с экономического рынка начинают уходить проблемные компании. Об этом говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "Кто выходит с рынка в период кризиса".

По данным аналитиков главного банка страны, в 2020 году рынок покидают в основном наименее производительные предприятия, благодаря чему в экономике снижается число проблемных компаний и освобождается рабочая сила, которая потенциально может быть задействована в более эффективном производстве. Зато лидеры по производительности в 2020 году намного реже выходили с рынка. Таким образом, в средне- и долгосрочной перспективе, утверждают банковские стратеги, пандемический кризис имеет положительные эффекты и способствует "очищению" экономики. Но эксперты также отметили, что за тот же период сократилось число новых компаний, которые вышли на рынок.

В записке ЦБ РФ подчеркивается, что Всемирный банк, который в ежегодном докладе оценивал настоящее и спрогнозировал будущее российской экономики в условиях пандемии коронавируса и ее последствий, назвал пандемию коронавируса причиной глубочайшей рецессии мировой экономики со времен Второй мировой войны. В таких условиях российская экономика тоже переживает спад. Во втором квартале она сократилась на 8 процентов. При этом удалось избежать еще большего падения (на 9,6 процента), которое прогнозировали эксперты.

Но аналитики российского ЦБ увидели также признаки "очищающего эффекта" пандемического кризиса, выражающиеся в уходе с рынка наименее производительных компаний. В результате "профиль производительности оставшихся на рынке предприятий улучшается", - отмечается в исследовании ЦБ. Однако новые эффективные бизнесы на этом фоне пока не создаются.