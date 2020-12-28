Бекмамбетов снял комедию в формате screenlife

Новости

Оператор "Северного потока 2" заявил об окончании работ в зоне ФРГ 21:11
"Единая Россия" поздравит с Новым годом врачей-героев по всей Москве 20:56
Гибридная вакцина от коронавируса даст иммунитет на два года 20:55
Володин высказался в поддержку сокращения чиновников 20:46
Меркель не отказалась от мечты проехать по российскому Транссибу 20:45
В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания 20:44
Нурмагомедов высказался о вероятности возвращения в октагон 20:24
В федеральную клинику можно будет обратиться без направления врача 20:09
Матч "Эвертон" - "Манчестер Сити" отменен из-за вспышки COVID-19 20:06
В 2021 году россиян ждет повышение зарплат 19:51
Власти Кубы решили сократить число международных авиарейсов из-за COVID-19 19:34
Флаг Беларуси поднимут на МКС 19:30
Путин и Нетаньяху обсудили пандемию и Сирию 19:18
В Госдуме оценили решение регионов сделать выходным 31 декабря 19:03
Певица Полина Гагарина развелась с мужем 18:57
В Коми домашний пес ценой жизни спас от волка 10-летнего мальчика 18:28
Медпомощь в поликлиниках станет доступней и качественней 18:21
Декада спорта пройдет на открытом воздухе 18:07
Лидеры России и Китая отметили успехи в борьбе с пандемией 17:58
Голикова рассказала, как модернизируют эпидемиологическую службу 17:58
Голикова: Раньше в правительстве были COVID-диссиденты 17:53
Глава РФС надеется на полное возвращение болельщиков на стадионы в 2021 году 17:45
Вячеслав Тельнов прокомментировал уход с поста главы Фонда кино 17:45
Не машина - огонь. Кроссоверы Haval F7x начали загораться на морозе 17:45
Новгородский музей-заповедник запретил кататься с кремлевского вала 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
28.12.2020 20:28
Рубрика: Культура

Бекмамбетов снял комедию в формате screenlife

Текст: Валерий Кичин
Изобретенный Тимуром Бекмамбетовым формат screenlife продолжает изумлять мир способностью ответить новому сознанию современной публики, впитавшей язык компьютерного монитора, едва научившись говорить.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Вспоминается пораженный Берлинале, собравшийся посмотреть новинку от Бекмамбетова - политический фильм "Profile", где действие целиком происходило на мониторе, в переписке британской журналистки и вербовщика исламских террористов - мало есть триллеров напряженнее. А самый первый опыт состоялся в 2015-м в снятом в США хорроре "Убрать из друзей". В новогоднем сюрпризе "Игрок", премьера которого пройдет 29 декабря на специально созданной платформе http://igra.film, Бекмамбетов опробует жанр отвязной игровой комедии, в которой, зарегистрировавшись, могут участвовать все зрители, а наиболее удачливые смогут выиграть приз - поездку на Занзибар, о которой мечтают главные герои.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Минкультуры подготовило новые правила посещения кинотеатров

События интерактивного действа происходят в зимнем Екатеринбурге, заснеженной панорамой которого открывается фильм. Здесь живут герои - уволенный преподаватель Уральского университета Андрей (в этой роли Гоша Куценко), его жена Наташа (ослепительная Мария Шукшина), их самостоятельный сын Юрка (Глеб Калюжный из "14+"), друг семьи юрист-рыбак (Александр Робак), неумолимый коллектор, вышибала долгов (Дмитрий Лысенков) и безутешный турагент (Николай Серга). Есть еще таинственный Алик, который обещал прилететь на Новый год, и, как подозревает неудачник Андрей, увезти с собой его Наташу навсегда. Тем более, что фильм начинается отчаянной фразой "Наташа, давай разведемся". Андрей чувствует себя аутсайдером: работы больше нет, денег тоже, удача от него отвернулась. И это все он излагает в мейле, который сейчас отправит любимой супруге.

Из этих чатов, переговоров по скайпу и переписки по мейлу будет состоять весь фильм. Интересно, как этот новый для кино язык screenlife сразу мобилизует и само кино, и его публику: обычная для наших фильмов расслабленность, размагниченность и даже часто бесформенность сменяются ритмом напряженным, нервным, той стремительностью и остротой реакций, которая свойственна ушлым пользователям интернета. В интернете как бы публичность виртуальна, а ты, даже и общаясь, как бы сам по себе - здесь чаще изменяет выдержка, а приличия давно посланы куда надо. Это безусловно кино новых поколений - а в какой мере это кино будущего, покажет только время. Пока - интересно, даже захватывающе, и с радостью погружаешься в эту до чертиков знакомую уже среду "пятого измерения". Чувствуется, что этой новизне ощущений поддались и актеры - живут на экране азартно, импровизационно, с большей или меньшей степенью удачи хулиганят. Видно, что снято быстро, на одном дыхании, без излишнего перфекционизма, что тоже есть неизбежный и потому неотъемлемый признак любого интернет-контента: фильм здесь свой в доску, в этом мире коллективной безответственности и даже нередко - коллективной бессознанки. Там, где есть свои законы, своя степень свободы, свое обаяние и свои, далекие от классических представления о юморе.

Кульминация действа начинается, когда отчаявшийся Андрей покупается на легкие деньги, которые, как говорят, можно заработать онлайн-авантюрами. Он срочно вспоминает правила игры в покер - и ринется в сражение не на жизнь, а на деньги, без которых жизнь не жизнь. Особенно если учесть, что стартового капитала у него осталось 437 рублей 00 копеек. Перипетии происходящего захватят даже тех, кто в покере слаб, а итоги игры, возможно, отобьют у желающих охоту попробовать авантюру лично, а возможно… страшно представить. В любом случае это комедия не только легкая и смешная, но и новогодняя, а потому оптимистичная. Комедия, которая, как предполагают, прорубит окно в киноиндустрию поколения next.

А сияющий белизной зимний уральский мегаполис поманит к себе не хуже белоснежных пляжей далекого Занзибара.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и театр с Валерием Кичиным

Главное сегодня

Установлена предварительная причина крушения судна в Баренцевом море
Кадыров рассказал о личностях напавших на силовиков в Грозном
Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств
Глава ЦБ допустила получение пенсий в цифровой валюте
Последний регион РФ объявил 31 декабря выходным днем
Названы самые популярные российские актеры и актрисы года
В России вышла книга, переведенная роботом