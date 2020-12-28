Бекмамбетов снял комедию в формате screenlife

Изобретенный Тимуром Бекмамбетовым формат screenlife продолжает изумлять мир способностью ответить новому сознанию современной публики, впитавшей язык компьютерного монитора, едва научившись говорить.

Вспоминается пораженный Берлинале, собравшийся посмотреть новинку от Бекмамбетова - политический фильм "Profile", где действие целиком происходило на мониторе, в переписке британской журналистки и вербовщика исламских террористов - мало есть триллеров напряженнее. А самый первый опыт состоялся в 2015-м в снятом в США хорроре "Убрать из друзей". В новогоднем сюрпризе "Игрок", премьера которого пройдет 29 декабря на специально созданной платформе http://igra.film, Бекмамбетов опробует жанр отвязной игровой комедии, в которой, зарегистрировавшись, могут участвовать все зрители, а наиболее удачливые смогут выиграть приз - поездку на Занзибар, о которой мечтают главные герои.

События интерактивного действа происходят в зимнем Екатеринбурге, заснеженной панорамой которого открывается фильм. Здесь живут герои - уволенный преподаватель Уральского университета Андрей (в этой роли Гоша Куценко), его жена Наташа (ослепительная Мария Шукшина), их самостоятельный сын Юрка (Глеб Калюжный из "14+"), друг семьи юрист-рыбак (Александр Робак), неумолимый коллектор, вышибала долгов (Дмитрий Лысенков) и безутешный турагент (Николай Серга). Есть еще таинственный Алик, который обещал прилететь на Новый год, и, как подозревает неудачник Андрей, увезти с собой его Наташу навсегда. Тем более, что фильм начинается отчаянной фразой "Наташа, давай разведемся". Андрей чувствует себя аутсайдером: работы больше нет, денег тоже, удача от него отвернулась. И это все он излагает в мейле, который сейчас отправит любимой супруге.

Из этих чатов, переговоров по скайпу и переписки по мейлу будет состоять весь фильм. Интересно, как этот новый для кино язык screenlife сразу мобилизует и само кино, и его публику: обычная для наших фильмов расслабленность, размагниченность и даже часто бесформенность сменяются ритмом напряженным, нервным, той стремительностью и остротой реакций, которая свойственна ушлым пользователям интернета. В интернете как бы публичность виртуальна, а ты, даже и общаясь, как бы сам по себе - здесь чаще изменяет выдержка, а приличия давно посланы куда надо. Это безусловно кино новых поколений - а в какой мере это кино будущего, покажет только время. Пока - интересно, даже захватывающе, и с радостью погружаешься в эту до чертиков знакомую уже среду "пятого измерения". Чувствуется, что этой новизне ощущений поддались и актеры - живут на экране азартно, импровизационно, с большей или меньшей степенью удачи хулиганят. Видно, что снято быстро, на одном дыхании, без излишнего перфекционизма, что тоже есть неизбежный и потому неотъемлемый признак любого интернет-контента: фильм здесь свой в доску, в этом мире коллективной безответственности и даже нередко - коллективной бессознанки. Там, где есть свои законы, своя степень свободы, свое обаяние и свои, далекие от классических представления о юморе.

Кульминация действа начинается, когда отчаявшийся Андрей покупается на легкие деньги, которые, как говорят, можно заработать онлайн-авантюрами. Он срочно вспоминает правила игры в покер - и ринется в сражение не на жизнь, а на деньги, без которых жизнь не жизнь. Особенно если учесть, что стартового капитала у него осталось 437 рублей 00 копеек. Перипетии происходящего захватят даже тех, кто в покере слаб, а итоги игры, возможно, отобьют у желающих охоту попробовать авантюру лично, а возможно… страшно представить. В любом случае это комедия не только легкая и смешная, но и новогодняя, а потому оптимистичная. Комедия, которая, как предполагают, прорубит окно в киноиндустрию поколения next.

А сияющий белизной зимний уральский мегаполис поманит к себе не хуже белоснежных пляжей далекого Занзибара.