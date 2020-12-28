Закон Белгородской области от 26 декабря 2020 года № 23 "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Белгородской областной Думой 24 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 20 441 223,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 20 108 556,8 тыс. рублей, из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования - 332 666,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 20 447 541,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 6 317,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 21 407 197,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 21 058 895,4 тыс. рублей, из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования - 348 302,1 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 22 614 894,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 22 247 087,8 тыс. рублей, из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования - 367 807,1 тыс. рублей;

3) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 21 407 197,5 тыс. рублей;

4) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 22 614 894,9 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему закону.

Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему закону.

Статья 4. Доходы бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Установить, что доходы бюджета Фонда формируются за счет источников:

1) на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить бюджетные ассигнования на формирование нормированного страхового запаса Фонда:

1) на 2021 год в размере не более 1 675 713,0 тыс. рублей;

2) на 2022 год в размере не более 1 754 907,9 тыс. рублей;

3) на 2023 год в размере не более 1 853 923,9 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Белгородской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Белгородской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2021 году

1. Утвердить на 2021 год норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Белгородской области, в размере 1% от объема средств, поступивших из бюджета Фонда по дифференцированным подушевым нормативам.

2. Остатки средств бюджета Фонда (за исключением указанных в части 3 статьи 7 настоящего закона), не использованные на 1 января 2021 года, не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, направляются на финансовое обеспечение реализаций территориальной программы обязательного медицинского страхования Белгородской области с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

3. Остатки средств бюджета Фонда, не использованные на 1 января 2021 года на финансовое обеспечение мероприятий по организаций дополнительного. профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, направляются в 2021 году на те же цели с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

Статья 8. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Белгородской области В.В.Гладков







