Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 454-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности"

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 44, ст. 4537; 2007, N 43, ст. 5084; 2009, N 29, ст. 3635; N 45, ст. 5265; 2010, N 30, ст. 4004; 2011, N 1, ст. 54; N 30, ст. 4590; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1092; 2015, N 18, ст. 2621; N 29, ст. 4360; N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 68; N 15, ст. 2066; 2017, N 22, ст. 3069; N 27, ст. 3938) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"ландшафтный (природный) пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта;

лесной пожар - разновидность ландшафтного (природного) пожара, распространяющегося по лесу.";

2) в статье 61:

а) в пункте 2 части пятой слова "или органа местного самоуправления" исключить;

б) дополнить новой частью седьмой следующего содержания:

"Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в пункте 2 части пятой настоящей статьи, проводится в отношении деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления в части обеспечения ими первичных мер пожарной безопасности в подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров населенных пунктах, перечень которых утверждается органами государственной власти субъектов Российской Федерации и на территориях которых введен особый противопожарный режим.";

в) части седьмую и восьмую считать соответственно частями восьмой и девятой;

г) дополнить частью десятой следующего содержания:

"При осуществлении федерального государственного пожарного надзора за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления применяются положения Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", за исключением организации и проведения внеплановой выездной проверки, предусмотренной частью седьмой настоящей статьи.";

3) статью 16 дополнить частью третьей следующего содержания:

"Критерии определения населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

4) в части первой статьи 18:

а) абзац тринадцатый признать утратившим силу;

б) дополнить абзацами следующего содержания:

"организация тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенными на территории субъекта Российской Федерации, в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

осуществление тушения пожаров силами подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств субъектов Российской Федерации (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях, в которых создаются специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы, в организациях, в которых создаются объектовые подразделения федеральной противопожарной службы, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей), в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона;

утверждение перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров.";

5) в статье 19:

а) в части первой:

абзац первый после слова "поселений," дополнить словом "муниципальных,";

абзац седьмой после слова "поселений" дополнить словом ", муниципальных";

б) в части второй:

абзац первый после слова "поселений," дополнить словом "муниципальных,";

абзац третий после слова "поселений" дополнить словом ", муниципальных";

в) дополнить новой частью третьей следующего содержания:

"К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов.";

г) часть третью считать частью четвертой и в ней слова "в границах населенных пунктов поселений" заменить словами "поселений, муниципальных районов, муниципальных";

д) часть четвертую считать частью пятой;

6) в части четвертой статьи 222 слова "городского или сельского поселения," исключить, после слова "районов," дополнить словом "муниципальных,";

7) в части второй статьи 30 после слов "населения для" дополнить словами "профилактики и", слова "лесных и иных пожаров" заменить словами "лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также иных пожаров".

Статья 2

Подпункт 31 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553, 5556; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3613, 3616; N 48, ст. 5516; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6163; 2010, N 15, ст. 1736; N 31, ст. 4160; N 41, ст. 5190; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6030, 6031; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 6984; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4594; N 48, ст. 6727, 6732; N 49, ст. 7039, 7042; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1158, 1163; N 18, ст. 2126; N 31, ст. 4326; N 50, ст. 6957, 6967; N 53, ст. 7596; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2331; N 23, ст. 2875, 2876, 2878; N 27, ст. 3470, 3477; N 40, ст. 5034; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6679, 6691; N 52, ст. 6981, 7010; 2014, N 11, ст. 1093; N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4256, 4257; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 45, ст. 6138; 2015, N 1, ст. 11; N 13, ст. 1807, 1808; N 27, ст. 3947; N 29, ст. 4359; N 41, ст. 5628; 2016, N 23, ст. 3283; N 26, ст. 3866; N 27, ст. 4222; 2017, N 1, ст. 6; N 31, ст. 4828; N 45, ст. 6573; N 50, ст. 7563; 2018, N 1, ст. 26, 27, 87; N 7, ст. 972, 975; N 17, ст. 2425; N 24, ст. 3414; N 31, ст. 4834, 4856; N 32, ст. 5113, 5133; N 53, ст. 8424, 8454; 2019, N 6, ст. 461; N 12, ст. 1226; N 42, ст. 5801; N 52, ст. 7765) изложить в следующей редакции:

"31) осуществления полномочий в области пожарной безопасности, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3296; N 31, ст. 3452; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 21; N 25, ст. 2977; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 48, ст. 5517; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5733; N 52, ст. 6441; 2010, N 15, ст. 1736; N 49, ст. 6409; 2011, N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4590, 4594, 4595; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7039; N 50, ст. 7353; 2012, N 26, ст. 3444; N 29, ст. 3990; N 31, ст. 4326; N 50, ст. 6967; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2325; N 27, ст. 3477; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6981, 7008; 2014, N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4235, 4257; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 52, ст. 7558; 2015, N 1, ст. 11, 52; N 27, ст. 3995; 2016, N 26, ст. 3866; 2017, N 1, ст. 6; N 31, ст. 4751; N 50, ст. 7563; 2018, N 1, ст. 27, 87; N 7, ст. 975; N 31, ст. 4833; N 32, ст. 5133; 2019, N 6, ст. 461; N 31, ст. 4442; 2020, N 30, ст. 4767) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 15 дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов;";

2) часть 1 статьи 151 дополнить пунктом 19 следующего содержания:

"19) создание муниципальной пожарной охраны.".

Статья 4

Внести в статью 51 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2014, N 26, ст. 3377; 2016, N 1, ст. 75; N 26, ст. 3887; 2018, N 32, ст. 5134) следующие изменения:

1) в части 5 слова "пожаров в лесах, расположенных" заменить словами "лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров", слова "(лесных пожаров)" исключить;

2) часть 6 признать утратившей силу.

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункт 5 статьи 1 и статья 3 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин