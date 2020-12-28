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28.12.2020 22:27
Рубрика: Спорт

Биатлонисты Павлова и Елисеев выиграли "Рождественскую гонку"

Текст: Максим Домчев

Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев стали победителями традиционной "Рождественской гонки", которая прошла в немецком Рупольдинге.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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В этих соревнованиях выступали по два представителя от команды - мужчина и женщина. В состав сборной России вошли Матвей Елисеев и Евгения Павлова.

Участникам предстояло пройти две гонки - масс-старт и пасьют. В первом виде программы россияне показали лучший результат. Они преодолели дистанцию за 33 минуты 15,3 секунды, опередив на 18,2 секунды немцев Франциску Пройс и Симона Шемпа. Более 50 секунд им проиграли австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард.

Задачей на гонку преследования было не упустить лидерство, но все же немецкой команде удалось догнать россиян. Судьба первого места решилась на стрельбе. Шемп допустил промахи, а Елисеев отстрелялся чисто.

Несмотря на промах на последнем огневом рубеже россияне все равно добились победы. Пройс и Шемп стали вторыми, а вторая команда Германии в составе Денизе Херрман и Бенедикт Долль.

Спорт Биатлон

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