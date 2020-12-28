Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 463-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О библиотечном деле" в части совершенствования порядка государственного учета книжных памятников"

Принят Государственной Думой 15 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 1, ст. 2; 2004, N 35, ст. 3607; 2009, N 23, ст. 2774; 2013, N 27, ст. 3477; 2016, N 27, ст. 4275) следующие изменения:

1) в абзаце десятом статьи 1 слова "книги или печатные издания" заменить словами "книги, печатные издания, иные документы";

2) в пункте 4 статьи 6 слова "абзацем вторым пункта 2 статьи 161" заменить словами "абзацем вторым пункта 3 статьи 161";

3) статью 13 дополнить подпунктом 112 следующего содержания:

"112) осуществлять экспертизу документов в целях их отнесения к книжным памятникам, а также в целях внесения изменений в сведения о книжном памятнике в реестре книжных памятников (далее - экспертиза книжных памятников) в порядке, предусмотренном статьей 161 настоящего Федерального закона;";

4) статью 161 изложить в следующей редакции:

"Статья 161. Книжные памятники

1. Книжные памятники являются особо ценной частью национального библиотечного фонда.

Книжные памятники подразделяются на единичные книжные памятники и книжные памятники - коллекции, которые являются совокупностью документов, приобретающих свойства книжного памятника только при их соединении вместе в силу своего происхождения, видового родства либо по иным признакам.

2. К книжным памятникам относятся:

1) все рукописные книги, созданные до XVIII века включительно;

2) все экземпляры печатных изданий, выпущенных до 1830 года включительно;

3) обладающие выдающейся духовной, материальной ценностью и особым историческим, научным, культурным значением иные рукописные книги, печатные издания, иные документы, коллекции документов, соответствующие социально-значимым критериям, установленным положением о реестре книжных памятников, которое утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере культуры.

3. Книжные памятники, хранящиеся в фондах государственных и муниципальных библиотек, библиотек образовательных, научных и иных государственных и муниципальных организаций, подлежат государственному учету.

Книжные памятники, находящиеся в собственности иных юридических лиц, а также физических лиц, могут быть зарегистрированы в реестре книжных памятников по желанию указанных лиц в порядке, определенном пунктами 4-7 настоящей статьи.

4. Государственный учет книжных памятников включает в себя:

1) экспертизу книжных памятников;

2) внесение сведений о книжных памятниках в реестр книжных памятников, в том числе внесение сведений обо всех входящих в книжные памятники - коллекции документах и о собственнике или владельце книжного памятника;

3) регистрацию книжных памятников в реестре книжных памятников;

4) внесение изменений в сведения о книжном памятнике в реестре книжных памятников;

5) исключение книжных памятников из реестра книжных памятников.

5. Экспертиза книжных памятников осуществляется в порядке, установленном положением о реестре книжных памятников. Срок проведения экспертизы книжных памятников определяется положением о реестре книжных памятников.

Экспертизу книжных памятников проводят уполномоченные коллегиальные органы библиотек, указанных в абзаце первом пункта 3 настоящей статьи, в отношении документов, хранящихся в фондах указанных библиотек. Порядок создания и формирования уполномоченных коллегиальных органов, а также требования к квалификации входящих в их состав лиц определяются положением о реестре книжных памятников.

В порядке, установленном положением о реестре книжных памятников, коллегиальный орган центральной библиотеки в пределах обслуживаемой территории центральной библиотеки проводит экспертизу книжных памятников в отношении документов, хранящихся в фондах библиотек, которые указаны в абзаце первом пункта 3 настоящей статьи и в которых невозможно создать и (или) сформировать уполномоченный коллегиальный орган, предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта.

Экспертизу книжных памятников, находящихся в собственности лиц, указанных в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, проводят по заявлению этих лиц уполномоченные коллегиальные органы библиотек, указанных в абзаце первом пункта 3 настоящей статьи. Экспертиза книжных памятников, находящихся в собственности лиц, указанных в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, проводится на договорной основе в порядке, определяемом положением о реестре книжных памятников.

По результатам проведения экспертизы книжных памятников составляется письменное экспертное заключение по форме, определенной положением о реестре книжных памятников (далее - экспертное заключение).

Экспертное заключение должно содержать обоснованный вывод об отнесении или о неотнесении исследуемого документа к книжным памятникам либо о наличии или об отсутствии оснований для внесения изменений в сведения о книжном памятнике в реестре книжных памятников.

Отнесение документов к книжным памятникам осуществляется на основании экспертного заключения приказом руководителя библиотеки, являющейся юридическим лицом, или руководителя организации, структурным подразделением которой является библиотека, указанных в абзаце первом пункта 3 настоящей статьи, в отношении документов, хранящихся в фондах указанных библиотек.

Отнесение документов к книжным памятникам, находящимся в собственности лиц, указанных в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, осуществляется на основании экспертного заключения приказом руководителя библиотеки, являющейся юридическим лицом, или руководителя организации, структурным подразделением которой является библиотека, проводивших экспертизу книжного памятника.

6. Внесение сведений о книжных памятниках в реестр книжных памятников, в том числе внесение сведений обо всех входящих в книжные памятники - коллекции документах, осуществляется лицами, в собственности или во владении которых находятся указанные книжные памятники, посредством заполнения форм, размещенных на официальном сайте Российской государственной библиотеки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Порядок внесения сведений о книжных памятниках в реестр книжных памятников, состав сведений о книжных памятниках, формы внесения сведений о книжных памятниках в реестр книжных памятников, перечень прилагаемых к указанным формам документов, состав сведений реестра книжных памятников, размещаемых на официальном сайте Российской государственной библиотеки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяются положением о реестре книжных памятников.

7. Регистрацию книжных памятников в реестре книжных памятников и ведение реестра книжных памятников осуществляет Российская государственная библиотека в порядке, установленном положением о реестре книжных памятников.

Регистрация книжных памятников включает в себя присвоение каждому книжному памятнику уникального идентификационного номера, в том числе присвоение уникального идентификационного номера каждому документу, входящему в книжный памятник - коллекцию.

Документ приобретает статус книжного памятника с даты присвоения ему уникального идентификационного номера в реестре книжных памятников.

8. Основанием для отказа в регистрации книжного памятника в реестре книжных памятников является:

1) отсутствие экспертного заключения, содержащего вывод о том, что исследуемый документ является книжным памятником;

2) отсутствие указанного в абзацах седьмом и восьмом пункта 5 настоящей статьи приказа руководителя библиотеки или иной организации об отнесении документа к книжным памятникам;

3) отсутствие документов, прилагаемых к форме внесения сведений о книжных памятниках в реестр книжных памятников.

9. Уведомление об отказе в регистрации книжного памятника в реестре книжных памятников направляется Российской государственной библиотекой в течение 30 дней с даты внесения сведений в реестр книжных памятников в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи в порядке, определенном положением о реестре книжных памятников.

10. Внесение изменений в сведения о книжном памятнике в реестре книжных памятников осуществляется Российской государственной библиотекой на основании предоставляемых лицами, в собственности или во владении которых находится книжный памятник, подтверждающих документов при наличии следующих оснований:

1) установленное по результатам экспертизы книжного памятника изменение физических характеристик книжного памятника (за исключением разрушения книжного памятника);

2) установленное по результатам экспертизы книжного памятника изменение авторства, даты и места создания книжного памятника, его состава;

3) смена собственника или владельца книжного памятника;

4) наличие вступившего в законную силу судебного решения о внесении изменений в сведения о книжном памятнике в реестре книжных памятников.

11. В целях внесения изменений в сведения о книжном памятнике в реестре книжных памятников экспертиза книжного памятника проводится по инициативе собственника или владельца книжного памятника (в отношении принадлежащего ему книжного памятника) и Российской государственной библиотеки (в отношении всех книжных памятников, зарегистрированных в реестре книжных памятников) в порядке, установленном положением о реестре книжных памятников.

Порядок, форма предоставления данных для внесения изменений в сведения о книжном памятнике в реестре книжных памятников, перечень прилагаемых к указанной форме документов определяются положением о реестре книжных памятников.

12. Книжные памятники исключению из реестра книжных памятников не подлежат, за исключением документов, не соответствующих пункту 2 настоящей статьи, а также случаев утраты книжного памятника, его разрушения, наличия вступившего в законную силу судебного решения об исключении книжного памятника из реестра книжных памятников.

Исключение книжных памятников из реестра книжных памятников осуществляется Российской государственной библиотекой по решению федерального органа исполнительной власти в сфере культуры в порядке, установленном положением о реестре книжных памятников. В случае наличия вступившего в законную силу судебного решения об исключении книжного памятника из реестра книжных памятников исключение книжных памятников из реестра книжных памятников осуществляется Российской государственной библиотекой на основании указанного судебного решения.

Книжный памятник считается исключенным из реестра книжных памятников с момента внесения в реестр книжных памятников записи об исключении книжного памятника из реестра книжных памятников с указанием основания исключения книжного памятника из реестра книжных памятников. В случае исключения книжного памятника из реестра книжных памятников на основании его несоответствия пункту 2 настоящей статьи документ утрачивает статус книжного памятника. При исключении книжного памятника из реестра книжных памятников присвоенный книжному памятнику при регистрации уникальный идентификационный номер не аннулируется. Сведения о книжных памятниках, исключенных из реестра книжных памятников, включая сведения об уникальном идентификационном номере, исключению из реестра книжных памятников не подлежат.

13. Реестр книжных памятников ведется в электронной форме и размещается на официальном сайте Российской государственной библиотеки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Порядок ведения реестра книжных памятников устанавливается положением о реестре книжных памятников.

14. Содержащиеся в реестре книжных памятников сведения являются общедоступными, за исключением сведений, распространение которых ограничено законодательством Российской Федерации, и предоставляются бесплатно.";

5) пункт 2 статьи 20 дополнить абзацем следующего содержания:

"Коллегиальный орган центральной библиотеки в пределах обслуживаемой территории в порядке, предусмотренном положением о реестре книжных памятников, обязан проводить экспертизу книжных памятников в отношении документов, хранящихся в фондах библиотек, которые указаны в абзаце первом пункта 3 статьи 161 настоящего Федерального закона и в которых невозможно создать и (или) сформировать уполномоченный коллегиальный орган, предусмотренный абзацем вторым пункта 5 статьи 161 настоящего Федерального закона.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин