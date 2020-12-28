Бизнес-омбудсмен назвал взвешенной политику по "карантинным мерам"

Бизнес получил поддержку государства в пандемию, и экономическую стабильность в стране удалось сохранить, заявил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов на встрече с президентом в Кремле.

Каждые две недели проходит социологический опрос, рассказал Титов. Сославшись на выборку в пять тысяч предпринимателей, он сообщил, что 83,7 процента - это бизнес, который задели проблемы, связанные с коронавирусом. Больше половины от этой цифры получили поддержку. "Всем, кто надеялся на эту поддержку, удалось ее получить, в целом нам удалось сохранить экономическую стабильность в стране", - отметил докладчик.

Но пока ситуация остается по-прежнему тяжелой, продолжил бизнес-омбудсмен. 52 процента опрошенных ответили, что в регионе действуют ограничительные меры, сказал он. "Поэтому, в общем, бизнесу живется сегодня тоже непросто, хотя большое спасибо, сегодня мы видим, как и вы, и правительство проводите взвешенную политику по карантинным мерам, и в целом пока закрытия нет, и это очень хороший шаг, это, наверное, самое главное", - заключил Титов.

Еще бизнес-омбудсмен сообщил, что 19 процентов респондентов указали, что снижение выручки превысило 80 процентов, и три процента заявили, что закрылись. Три четвертых, 76,9 процента, опрошенных оценивают шансы на выживание своего бизнеса 50 на 50. Стабильно работали всего 13 процентов компаний, привел он цифры.