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28.12.2020 14:55
Рубрика: Экономика

Бизнес-омбудсмен назвал взвешенной политику по "карантинным мерам"

Текст: Кира Латухина

Бизнес получил поддержку государства в пандемию, и экономическую стабильность в стране удалось сохранить, заявил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов на встрече с президентом в Кремле.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Каждые две недели проходит социологический опрос, рассказал Титов. Сославшись на выборку в пять тысяч предпринимателей, он сообщил, что 83,7 процента - это бизнес, который задели проблемы, связанные с коронавирусом. Больше половины от этой цифры получили поддержку. "Всем, кто надеялся на эту поддержку, удалось ее получить, в целом нам удалось сохранить экономическую стабильность в стране", - отметил докладчик.

Но пока ситуация остается по-прежнему тяжелой, продолжил бизнес-омбудсмен. 52 процента опрошенных ответили, что в регионе действуют ограничительные меры, сказал он. "Поэтому, в общем, бизнесу живется сегодня тоже непросто, хотя большое спасибо, сегодня мы видим, как и вы, и правительство проводите взвешенную политику по карантинным мерам, и в целом пока закрытия нет, и это очень хороший шаг, это, наверное, самое главное", - заключил Титов.

Еще бизнес-омбудсмен сообщил, что 19 процентов респондентов указали, что снижение выручки превысило 80 процентов, и три процента заявили, что закрылись. Три четвертых, 76,9 процента, опрошенных оценивают шансы на выживание своего бизнеса 50 на 50. Стабильно работали всего 13 процентов компаний, привел он цифры.

Экономика Бизнес Пандемия коронавируса COVID-19

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