Британский штамм обнаружили в Финляндии на границе с Россией

Первый случай британского штамма коронавируса выявлен в Финляндии, в районе Кюменлааксо, неподалеку от границы с Россией. Об этом пишет газета Italehti.

По словам врачей, эта мутация вируса была завезена в страну из Британии еще до католического Рождества. Специалисты уверены, что данный штамм не получил распространения в Финляндии и вряд ли выйдет в будущем за пределы ближайшего окружения заболевшего человека. Эксперты уже отслеживают возможные цепочки заражения.

Тем не менее власти усилят контроль за прибывающими через ближайший аэропорт. Через несколько дней пассажиров будут еще раз проверять на коронавирус.

Дополнительных ограничений в районе Кюменлааксо вводить пока не планируется.

Ранее Институт здравоохранения и социального благополучия призвал всех, кто приехал в Финляндию из Британии 7 декабря и позднее, пройти тест на коронавирус. Это касается даже тех, кто уже сдавал тест после возвращения в страну. Пассажирские рейсы из Великобритании приостановлены до начала января.