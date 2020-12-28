Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 448-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2005, N 1, ст. 8; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; N 49, ст. 6079; 2008, N 48, ст. 5500; 2009, N 1, ст. 18; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 15, ст. 2041; N 49, ст. 7030, 7039; 2012, N 50, ст. 6967; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6983; 2014, N 40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6656; N 52, ст. 7560; 2015, N 29, ст. 4343; 2016, N 1, ст. 26; N 7, ст. 911; N 22, ст. 3093; N 49, ст. 6852; 2017, N 30, ст. 4458; N 31, ст. 4811; N 47, ст. 6841; 2018, N 24, ст. 3408; N 30, ст. 4557; N 49, ст. 7525, 7529; N 53, ст. 8430; 2019, N 30, ст. 4104; N 31, ст. 4437, 4466; N 52, ст. 7797; 2020, N 14, ст. 2001; N 17, ст. 2698; N 29, ст. 4502; N 31, ст. 5022; N 42, ст. 6514) следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 782:

а) в абзаце втором слова "1,5 миллиарда" заменить словами "3 миллиарда", слово "нормативного" исключить;

б) в абзаце третьем слова "1,5 миллиарда" заменить словами "3 миллиардов";

в) дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае принятия решений, предусмотренных настоящим пунктом, в отношении объектов государственной собственности Российской Федерации стоимостью 1,5 миллиарда рублей и более информация о таких решениях направляется в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в течение 10 дней со дня их принятия.";

2) в статье 783:

а) абзац первый пункта 3 после слов "государственным корпорациям" дополнить словами ", публично-правовым компаниям";

б) в пункте 10 слова "государственной корпорации, осуществляющей" заменить словами "государственной корпорации, публично-правовой компании, осуществляющим";

3) в пункте 3 статьи 79:

а) в абзаце втором слова "1,5 миллиарда" заменить словами "3 миллиарда", слово "нормативных" исключить;

б) в абзаце третьем слова " 1,5 миллиарда" заменить словами "3 миллиардов";

в) дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае принятия решений, предусмотренных настоящим пунктом, в отношении объектов государственной собственности Российской Федерации стоимостью 1,5 миллиарда рублей и более информация о таких решениях направляется в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в течение 10 дней со дня их принятия.";

4) абзац шестой пункта 4 статьи 9611 дополнить словами ", в том числе в драгоценных металлах";

5) в пункте 3 статьи 1794:

а) дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:

"штрафов за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог.";

б) абзацы семнадцатый - девятнадцатый считать соответственно абзацами восемнадцатым - двадцатым;

6) статью 241 дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81. Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета и администратора доходов бюджета. Принятие публично-правовой компанией "Единый заказчик в сфере строительства" решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 79 настоящего Кодекса осуществляется в форме организационно-распорядительных документов (актов) указанной компании.".

Статья 2

Внести в статью 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7529; 2019, N 23, ст. 2916; 2020, N 31, ст. 5022) следующие изменения:

1) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Установить, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2021 - 2024 годах в сводную бюджетную роспись федерального бюджета могут быть внесены изменения без внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в части бюджетных ассигнований, предусмотренных публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства", на финансовое обеспечение выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции (в том числе с проведением работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" на соответствующий финансовый год. Предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета по основанию, предусмотренному настоящей частью, рассматриваются Комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в порядке, предусмотренном статьей 8 Федерального закона от 15 октября 2020 года N 327-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году".";

2) в части 7 слова ", не распространяются положения" заменить словами "и государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в части ведомственной целевой программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации", не распространяются положения".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 15 октября 2020 года N 327-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 42, ст. 6514) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 5 слова "частью 7 статьи 9" заменить словами "частями 7 и 8 статьи 9", после слов "на соответствующий год и плановый период)," дополнить словами "пункта 1 статьи 126,";

2) в статье 6:

а) пункт 1 части 2 после слов "1 и 3 части 1" дополнить словами "и частью 11";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Установить, что в 2021 году Правительство Российской Федерации вправе принимать решения о предоставлении в 2021 году государственных кредитов, не предусмотренных Программой предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, за счет ассигнований, установленных указанной Программой, и (или) за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2021 года.".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункты 1 - 3 и 6 статьи 1, пункт 1 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин