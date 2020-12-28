В новом году - с 1 января - вступают в силу новые правила охоты. Они зафиксированы в принятых поправках в закон "Об охоте". В пункте 73 обновленного закона сказано, что "проверка боя охотничьего оружия и приведение его к нормальному бою (пристрелка) должна производиться на специально оборудованных стрельбищах или площадках, либо в охотничьих угодьях только в период охоты при наличии у охотника документов на право осуществления охоты".

Напомним, до этого пристреливать оружие можно было только на специально оборудованных стрельбищах. А еще раньше, лет двадцать назад, - в любых удобных местах. Главное, чтобы расстояние до ближайшего жилья было не менее ста метров, а пули или дробь ложились в естественный, так сказать, пулеуловитель - стенку оврага или холм, а не летали по открытому пространству. Теперь, кстати, расстояние от жилья увеличили до 200 метров.

С одной стороны, такая поправка вызвана самой жизнью. В стране около 4 миллионов владельцев оружия. Теоретически каждый из них вправе ходить на охоту и предварительно проверять и пристреливать свое оружие, тем более что тот же закон запрещает охотиться с неисправным оружием. Потому что это не только небезопасно, но и чревато появлению подранков. Но где на всех напасешься этих самых оборудованных стрельбищ и площадок? Тем более все они - платные. Не проще ли пойти в ближайший овраг и пострелять? Вот и разрешили охотникам ходить в этот самый овраг. Но только если этот овраг - в охотугодьях и у стрелка есть документы на право здесь охотиться.

И вот тут, с другой стороны, хождение с оружием в охотугодьях высветило многочисленные вопросы.

Не будем вдаваться в чисто охотничьи нюансы - когда какую дичь и каким калибром можно брать. Будем считать, что чиновникам минприроды это виднее. А вот новые правила нахождения в охотугодьях с оружием явно пересекаются с компетенцией Росгвардии. И не всегда совпадают. Неудивительно, что форумы переполнены недоуменными и критическими комментариями.

Так, теперь почему-то считается, что любой человек, оказавшийся в охотугодьях с оружием, даже зачехленным и разобранным, уже охотник. И подлежит проверке инспекторами. И если, не дай Бог, у него нет путевки на охоту именно здесь и сейчас, то у него могут изъять оружие и документы.

Теперь расстояние от жилья при пристрелке охотничьего оружия увеличили до 200 метров. Разумеется, при условии соблюдения всех мер безопасности

Но как быть, если человек идет с оружием самообороны в свою деревню через лес или поле, которые считаются охотугодьями? Тем более, если эти угодья вплотную примыкают к его населенному пункту. Или, скажем, пересекает "чужие" охотугодья, чтобы попасть в "свои", где он имеет право стрелять. Человека могут остановить и досмотреть даже в машине на дороге, которая пролегла через эти угодья. Право на хранение и ношение длинноствольного оружия у человека есть. Люди не понимают, почему они должны позволять себя досматривать егерям, а не полицейским или росгвардейцам? Да и вообще, кто вправе остановить машину, кроме сотрудников ГИБДД? А если владелец оружия откажется подчиняться?

Участники форумов удивлены внезапным расширением полномочий различных проверяющих. Охотничьи инспекторы, а также все должностные лица, уполномоченные на проверку, при предъявлении документа могут потребовать у вас разрядить и передать на осмотр оружие, показать любые документы, проверить ваши личные вещи и транспорт. Отказ от проверки может повлечь за собой решение о нарушении правил охоты и последующую конфискацию оружия и средств охоты. Вот только есть опасения, что не все вооруженные люди и не помышлявшие об охоте, но подвергнувшиеся проверке, с этим согласятся. Ведь если человек не охотился, то и никаких правил охоты не нарушал. А это значит, что возможны конфликты. Насколько известно, Росгвардия своими полномочиями по контролю за оборотом гражданского оружия ни с кем не делилась. А если и есть какие-то административные нюансы, то их надо людям разъяснять и закреплять законодательно. Возможно, именно это в скором времени произойдет - появятся новые обновления в законы и подзаконные акты.

Многих участников форумов удивляют и другие, вполне абсурдные с точки зрения здравого смысла, позиции. Например, вас могут обвинить в незаконной охоте, если вы выгуливаете в охотугодьях собачку охотничьей породы, даже не имея оружия. Или жарите там шашлык. А вдруг на мангале дичь, которую вы здесь незаконно добыли? И это при том, что люди могут даже не подозревать, что они в охотничьих угодьях. Ведь многие зоны отдыха вплотную к ним прилегают. Получается, что меры, призванные приструнить браконьеров, прежде всего ударят по законопослушным гражданам и, как это у нас обычно бывает, только подстегнут коррупцию - у чиновников появится дополнительная "статья доходов".