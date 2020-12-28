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В декабре компания Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max, которые от нее давно ждали поклонники. О том, что этот продукт был горячо ожидаем, говорит то, что, несмотря на цену в 62 990 рублей, наушники буквально смели в первые же дни продажи. Если попытаться заказать их на сайте Apple прямо сейчас, то срок ожидания составит 7-8 недель.
Наушники активируются автоматически - их достаточно достать из чехла. Фото: Reuters

Наушники поставляются в картонной коробке, на лицевой стороне которой нарисованы наушники того цвета, который выбрал покупатель. AirPods Max находятся в чехле, который обернут защитной бумагой. Под чехлом находятся бумажки-инструкции и кабель Type-C-Lightning.

Фото: istock
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Для того чтобы начать пользоваться AirPods Max, необходимо лишь достать их из чехла - наушники автоматически найдут iPhone и подключатся к нему. При взгляде на AirPods Max сразу ясно - это премиальное устройство, сделанное из соответствующих компонентов. Чашки наушников изготовлены из анодированного алюминия, дужка выполнена из нержавеющей стали, а верхняя часть оголовья и амбушюры сделаны из сетчатой ткани. В них используется пена с эффектом памяти, которая адаптируется под ушную раковину владельца. И это действительно так - наушники сидят на ушах как влитые.

Разумеется, фанаты Apple обратят внимание на колесико Digital Crown - на первый взгляд, оно очень похоже на такое же у Apple Watch, но ощущается немного по-другому. Это колесико используется для регулировки громкости прямо на наушниках - нажимать на него легко, как и крутить. При этом изменить направление прокрутки можно прямо с iPhone. Переключается трек по двойному нажатию.

К звуку вопросов нет никаких - наушники прекрасно справляются с любыми мелодиями и жанрами. Альтернатива, тяжелый рок или классика звучат в Air Pods Max отлично. Например, в произведении "Трио-соната N 6 соль мажор" by Chris Thile всего три инструмента и в AirPods Max отлично слышно каждый из них.

Отдельного абзаца достойна функция "пространственного аудио". Контент, записанный в формате 5.1, 7.1 или Dolby Atmos, звучит практически неотличимо от "настоящего" - при просмотре кино в самолете или поезде с iPhone или iPad это особенно полезно. В режиме активного шумоподавления не слышно ничего, но если пользователь хочет слышать звуки внешнего мира, то можно включить прозрачный режим.

Наушники работают с любыми устройствами на любых операционных системах - iOS, MacOS, Android, Windows. Но полноценно настраивать девайс можно только на устройствах компании Apple, например регулировать уровень шумоподавления.

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