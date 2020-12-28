Что посмотреть на Netflix в январе

Netflix, одна из самых популярных в мире стриминговых платформ, насчитывает около 200 миллионов подписчиков. В год пандемии подобные сервисы развивались особенно активно, среди них такие новички, как HBO Max и Peacock; первый принадлежит сети WarnerMedia, второй - NBC Universal. Все они теперь нацелились на фильмы, которые первоначально были адресованы кинотеатральному прокату, но в связи с нашествием коронавируса задержались в производстве.

Из этих мировых сервисов зрителям России доступен Netflix, где собрана гигантская коллекция сериалов, телевизионных шоу и фильмов, прошедших в прокате. Большинство из них снабжены субтитрами на многих языках мира, включая русский. Коллекция эта пополняется практически ежедневно. Наступающий январь особенно богат новинками. Назову некоторые из них.

2 января стартует онлайн-показ норвежской комедии "Асфальт в огне" об автогонках на знаменитой трассе Нюрбургринг в Германии и состязании за руку и сердце изменившей герою невесты.

6 января начинается показ документального сериала в жанре Reality TV "Пережившие смерть", где рассказ о последних научных исследованиях дополняется интервью с людьми, которые подошли к смерти вплотную, но сумели вернуться в наш мир. Конечно, из волнующих авторов вопросов главный - есть ли жизнь после смерти?

7 января - "Фрагменты женщины", фильм Корнела Мундруцо с этим провокационным названием стал сенсацией последнего фестиваля в Венеции, а получившая там Кубок Вольпи исполнительница главной роли Ванесса Кирби считается сильной претенденткой на премию "Оскар". Это история молодой женщины, во время трудных родов потерявшей ребенка. Предупреждаю нервных: фильм изобилует физиологическими подробностями, и смотреть его весьма нелегко.

8 января начнется показ франко-американского сериала "Люпен" - о знаменитом воре с талантами хамелеона и ухватками джентльмена.

15 января - фантастический боевик Микаэля Хольфстрема "Смертельная зона" о войне дронов и андроидов.

22 января запускается новый итало-британский сериал в жанре фэнтези "Судьба: Сага клуба Винкс" о феях, которые учатся управлять своими магическими способностями, и их схваткам с угрожающими им монстрами.

29 января - мировая премьера драмы Саймона Стоуна "Раскопки" о вдове, которая на принадлежащей ей земле занялась археологическими изысканиями в поисках сокровищ. В этой роли Кэри Маллиган, снимались также Рэйф Файнс, Дэниел Уэбб.

Русский сегмент сервиса, естественно, отличается от мирового, и там свои хиты. К примеру, в январе на Netflix появится, на радость ценителям Дэвида Линча, его фильм 2001 года "Малхолланд Драйв" с Наоми Уоттс в роли потерявшей память героини этой сюрреалистической истории.

Выходят "Другие" - леденящий кровь ужастик Алехандро Аменабара о женщине, в ожидании возвращения мужа с войны нашедшей приют на некоем острове; ее играет Николь Кидман. Ее сын и дочь страдают фотофобией - боязнью солнечного света, и окна дома вечно зашторены. Понятно, что в такой обстановке не могут не активизироваться потусторонние силы.

Поклонники Сергея Безрукова могут оценить одну из его лучших ролей в фильме Анны Матисон "После тебя" - актер играет знаменитого танцовщика, который после травмы вернулся в родной город и учит детишек танцам, но не оставляет мечты вернуться на большую сцену к большой славе.

Нам своевременно напомнят об одной из лучших картин конца 70-х годов "Крамер против Крамера" Роберта Бентона с Мерил Стрип и Дастином Хофманом. Это драма о распадающейся семье: жена, потеряв надежду найти взаимопонимание, уходит от мужа, оставив его с шестилетним сыном. Сложная вязь отношений супругов и малыша составляют захватывающий сюжет картины.

На массовые экраны возвращаются братья Коэн с их музыкальным вестерном 2000 года "О, где же ты, брат?!" - снимались Джордж Клуни, Джон Туртурро, Тим Блейк Нельсон, Холли Хантер.

Ну, а прощание с тяжелым 2020-м Netflix знаменует комедией от создателей "Черного зеркала" "2020-й - Тебе конец!". Это серия ироничных комментариев к кошмарам уходящего года от таких личностей, как Хью Грант, Сэмюэл Л. Джексон, Лиза Кудроу, Трэйси Ульман…

Зрителям-новобранцам этот стрим-сервис предлагает пробный бесплатный просмотр в течение месяца, после чего начинает взиматься плата, если вовремя не отказаться от этой услуги. Впрочем, опыт показывает, что охотников отказаться будет мало.