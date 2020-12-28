Максим Клочай: цифровая трансформация позволила выйти предприятию на новый уровень сотрудничества с партнерами по бизнесу

В своем интервью генеральный директор ПАО "Русполимет" Максим Клочай рассказал, что несмотря на режим самоизоляции ПАО "Русполимет" ни на один день не остановило производство.

Продолжена и инвестиционная деятельность: 18 ноября завершился монтаж еще одной печи вакуумно-дугового переплава металла.

ВОПРОС: Максим Викторович, 2020 год стал весьма непростым для всего мира. Как в условиях пандемии коллектив предприятия справился с поставленными задачами? Все ли запланированное удалось реализовать?

ОТВЕТ: Несмотря на то, что с конца марта Указом Президента РФ был введен режим самоизоляции, наше предприятие не останавливало производственную деятельность ни на один день, поскольку является предприятием непрерывного производственного цикла, что помогло нам выполнить намеченные на 2020 год производственные планы, хотя некоторые коррективы все-таки пришлось произвести. А оперативное реагирование по введению мер по профилактике коронавируса: от масочного режима, термометрии в проходных до установки рецикуляторов воздуха - позволило нам не допустить массового инфицирования сотрудников. И конечно же, не допустить остановки предприятия, а значит, сокращения персонала и задержек выплаты заработной платы, хотя обстановка с оплатой за поставленную нами продукцию заказчику остается напряженной, поскольку возникший экономический кризис серьезным образом повлиял на деятельность наших предприятий-потребителей.

Нам удалось продолжить и инвестиционную деятельность: 18 ноября завершились работы по строительству и монтажу еще одной печи вакуумно-дугового переплава ВДП-7. Под патронажем специалистов фирмы-изготовителя на печи были проведены опытные плавки, во время которых успешно прошла отработка всех узлов и механизмов агрегата, технологические процессы выплава металла, после чего ВДП-7 была передана в промышленную эксплуатацию. Этот современный агрегат с автоматизированной си-стемой управления предназначен, прежде всего, для получения жаропрочных сталей и сплавов. Полученные слитки идут на передел в кузнечно-прессовое и коль¬цепрокатное производства ПАО "Русполимет" для изготовления поковок, кольцевой продукции, которые поставляются на предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности.

Фото: Пресс-служба ПАО "Русполимет"

С развитием в ПАО"Русполимет" производства металлических порошков и гранул возникла необходимость в проведении контроля и определения свойств получаемых порошков. В ЦЗЛ запущены приборы для анализа размера и формы частиц, насыпной плотности, плотности после утряски, текучести металлических порошков, автоматизи-рованное оборудование для пробоподготовки перед микроструктурным анализом.

Введены в эксплуатацию несколько новых единиц высокоточного оборудования, которое позволит повысить качество анализа изготовленной продукции: масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой для более точного определения цветных примесей в сталях и сплавах на никелевой основе, анализатор серы и углерода для сплавов с особо низкими концентрациями углерода, 6-основный спектрометр для проведения экспресс анализа химического состава выплавляемого на нашем предприятии металла.

ВОПРОС: Максим Викторович, на какой стадии находится инвестпроект по наращиванию механических мощностей и созданию производства высокоточной мехобработки?

ОТВЕТ: Реализацию данного проекта мы завершаем. Необходимый станочный парк сформирован. За прошедший год мы приобрели и установили семь агрегатов высокоточной мехобработки: три вертикальных обрабатывающих центра с программным управлением, позволяющих обрабатывать кольца диметром до 800 мм; два горизонтальных станка, на которых протачиваются кольца до 400 мм; два станка для обработки колец диаметром до 800 мм и 1000 мм.

ВОПРОС: Максим Викторович, Вы признаны победителем регионального конкурса "Человек года-2020" в номинации "Цифровая трансформация бизнеса" по итогам онлайн-голосования и заключения экспертов в данной отрасли.

ОТВЕТ: Да, "Русполимет" завершил первый и основной этап SAP S4/HANA. Внедрение платформы стало для предприятия одним из самых масштабных проектов по развитию бизнеса, а также одним из многофункциональных в отечественной металлургии по степени оцифровки бизнес-процессов. Пользователями системы уже наработан опыт, который помогает коллективу двигаться дальше по цифровизации производства. Можно однозначно сказать, что запланированный эффект от внедрения диджитал-технологий ошеломляющий: цифровая трансформация позволила выйти предприятию на новый уровень сотрудничества с партнерами по бизнесу, значительно снизились сроки выполнения заказов, все бизнес-процессы стали прозрачными и понятными, появилась возможность принятия более оптимальных управленческих решений при помощи встроенных аналитических инструментов.

Фото: Пресс-служба ПАО "Русполимет"

Дорожная карта по развитию информационной системы у нас расписана на ближайшие 4 года. Сейчас мы завершаем работу над модулем системы по управлению персоналом. Его внедрение позволит создать рабочую среду, способствующую достижению целей сотрудников и бизнеса: в первую очередь, автоматизация базовых HR-процессов, расчет зарплаты, учет рабочего времени, управление вознаграждением, управление талантами с помощью мощного решения для подбора персонала, адаптации сотрудников, управления эффективностью, обучения, развития и планирования преемственности, что позволит обеспечить эффективную работу различных категорий сотрудников на современном уровне. И конечно, с помощью специальных инструментов системы для аналитики и планирования персонала станет возможно принимать решения, повышая производительность труда и результаты работы. В январе 2021 года планируем начать ее полноценную эксплуатацию.

Еще один блок, запуск которого во внедрение состоялся в этом году - модуль планирования производства. Наше производство - это многопередельный сложный процесс, очень многовариантный, соответственно, есть множество факторов, которые влияют на планирование производства. Ожидаемый срок запуска модуля системы по планированию производства - первый квартал 2021 года. Я ожидаю, что запуск данного модуля системы даст нам колоссальный скачок в эффективности производства, позволит сократить сроки выполнения заказов: от приема заявки до отгрузки готовой продукции клиенту и, конечно, улучшить качество производимой продукции, а также позволит обеспечить еще большую прозрачность производственного процесса и тем самым повысить конкурентоспособность нашего предприятия. Следующим этапом начнем работу над внедрением модулей по управлению ремонтами и автоматической генерации технологических карт.

Тот путь цифровой трансформации, о котором сейчас очень много говорится на всех уровнях власти, это тот путь, который позволит "Русполимету" существовать не только внутри России, но и быть абсолютно конкурентным игроком на мировой арене, поскольку сейчас мы говорим на одном языке с нашими иностранными партнерами. И большая заслуга в этом именно в цифровой трансформации организационных процессов, которые стали возможны благодаря внедрению системы. Цифровая революция, не побоюсь этого слова, - это единственный способ движения вперед, потому что сложность процессов достигла того уровня, что управлять ими можно только с помощью единой IT-платформы. Огромный опыт, который мы приобрели, работая над внедрением информационных технологий, уникален. И мы готовы делиться им с теми, кто только раздумывает сделать первый шаг навстречу цифровой трансформации, и уже делимся и не только опытом цифровизации.

Фото: Пресс-служба ПАО "Русполимет"

ВОПРОС: Еще один знаковый проект "Бережливое производство - инструмент повышения эффективности производственных процессов".

ОТВЕТ: "Русполимет" идет по пути бережливого производства уже не первый год. И сегодня можно с уверенностью сказать, что избранный путь - верный. За это время проделана огромная работа сотрудниками предприятия по внедрению производственной системы непосредственно на своих рабочих местах, направленная на уменьшение потерь и повышение производительности труда. Всеобщая вовлеченность персонала, умноженная на знания и опыт работников металлургического завода, в настоящее время дают значимые результаты. Кроме того, еще в прошлом году в рамках национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" в ПАО "Русполимет" стартовал обширный проект, получивший в 2020 году свое развитие. Основными направлениями данного проекта стали: повышение производительности цеха механической обработки; повышение производительности центральной заводской лаборатории и участка изготовления образцов; уменьшение времени протекания процесса проработки обращений клиентов.

Фото: Пресс-служба ПАО "Русполимет"

Еще одно направление повышения эффективности производства - управление эффективностью персонала, ведь успех любой организации зависит от профессионализма работников. Именно с этой целью на нашем предприятии стартовал проект "Школа мастера - обучение на производстве", ведь мастер - ключевая фигура на производстве, он должен уметь быстро переключаться с решения технических вопросов на решение управленческих задач. Особенно это важно в условиях диверсификации производства - новое оборудование требует современного подхода к его освоению, каждодневному использованию для эффективного выполнения производственного плана.

В этой связи я хочу отметить совместный проект по аддитивным технологиям, который мы реализуем совместно с РФЯЦ и НГТУ им. Р.Е. Алексеева при участии Санкт-Петербургского политеха и финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта "Создание высокотехнологичного производства материалов, изделий и оборудования с использованием аддитивных технологий и технологий газостатирования". На базе нашего предприятия заявлено проведение комплекса научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКТР), а также работ по подготовке производства. Проект подразумевает производство и реализацию новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции, произведенной с использованием результатов выполненных НИОКТР.

Кстати, в сентябре с другим образовательным проектом "Дуальное обучение" "Русполимет" принял участие в форуме "Сильные идеи для нового времени", организованном Агентством стратегических инициатив при поддержке Президента РФ. Более 14 тысяч проектов были представлены на форуме по 7 различным направлениям. Наш проект был заявлен в номинации "Новая молодёжная повестка" среди 2468 идей. И проект по дуальному обучению, реализуемый на ПАО "Русполимет", оценили и отметили как проект высокой практической направленности! В итоге наш проект "Дуальное обучение" вошёл в ТОП-5 идей по линии Министерства образования Нижегородской области! Комиссия оценила высокую практическую значимость и ценность идеи, оценила опыт "Русполимета" в её реализации!