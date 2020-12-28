Дистант в вузе: как не потерять в качестве

С самого начала пандемии споры по поводу дистанционного обучения не утихают. Но на смену техническим проблемам сейчас пришли более "глубинные" вопросы.

Что дает нам дистант? Какие его преимущества стоит забрать с собой в будущее? И вообще, надолго ли он?

Конечно, дистанционное обучение не может заменить живого человеческого общения, обмена энергетикой, прямого контакта и наставничества. Но мы можем организовать дистант так, чтобы этот контакт был максимален.

Когда дистант лучше офлайна

Вышка, например, с осени этого года запустила межкампусные курсы, то есть студенты из Перми, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода могут теперь слушать лекции московских профессоров, а студенты из Москвы - других регионов. С начала учебного года мы организовали в таком формате уже более 700 дисциплин. При этом, кстати, значительно усилился подход к индивидуализации образовательных траекторий студентов. А создание и ведение общих курсов преподавателями разных кампусов способствует повышению их профессионального уровня. Появляется и время для исследовательской и "контактной" работы со студентами. Ведь именно благодаря дистанционным технологиям ребята могут, будучи в разных городах, обучаться у одного преподавателя или группы преподавателей одновременно. При этом время работы со студентами в рамках консультаций значительно выросло. В целом, в текущем учебном году около тысячи студентов всех уровней обучения дополнили свой индивидуальный учебный план курсами лекторов других кампусов и факультетов.

За последний месяц все преподаватели Вышки провели более 15 тысяч консультаций. Опросы студентов показывают: такой вид общения им по душе. Кроме того, выяснилось: дисциплины в онлайн-формате ребята оценивают так же, а иногда даже выше, чем занятия в аудиториях. По оценке студентов, качество "преподавателя онлайн" и "преподавателя офлайн" не отличается. Получается, в целом, дистант не хуже, а иногда даже лучше, чем офлайн. При этом, конечно, играет свою роль специфика: студентам естественно-научных направлений (биологам, физикам, инженерам и т.д.) в условиях урезанных возможностей практической работы в лабораториях значительно сложнее. А вот для гуманитарных и социальных наук разницы практически нет. Таким образом, мы видим, что успешное построение онлайна может на 99 процентов приблизиться обычному очному обучению, не проиграв в эффективности.

Лекцию читает цифровой профессор

Пандемия позволила нам взглянуть на мир совершенно по-другому. Границы стран закрылись, но вузам открылись новые возможности для сотрудничества с ведущими профессорами из разных стран. Раньше специалисты высокого уровня не могли присутствовать везде и тратить время на перелеты в различные университеты, а теперь мы можем приглашать ведущих ученых в дистанционном формате. Мы в Вышке назвали такой проект "Цифровые профессора", и уже с начала этого учебного года несколько десятков исследователей из разных стран читают лекции нашим студентам. Одним из первых "цифровых профессоров" стал ученый из Городского университета Нью-Йорка, он ведет проектный семинар у третьекурсников бакалаврской программы "Культурология", посвященный культурным формам 2050 года. Учёный отмечает, что его опыт преподавания в Вышке - один из лучших, а студенты очень ответственные, и они совместно придумывают новое направление исследований.

Также среди "цифровых профессоров" - видные ученые из Стэнфорда, Лондонского университета, Абердинского университета, Иерусалимского университета, Университета Левена, Университета Гонконга и других известных вузов мира. Такое широкое удаленное участие в образовании на площадке исследовательского университета другой страны реализуется впервые в мире.

Ученые ВШЭ тоже читают такие удаленные курсы в других университетах России и мира, и мы готовы развивать эту практику.

Цена онлайна

В последнее время все чаще поднимаются вопросы по поводу стоимости при использовании дистанционных технологий. И тут важно понимать несколько вещей - в случае с ведущими вузами количество "контактных" часов преподавания остается неизменным, преподаватели тратят столько же, а то и больше сил для подготовки занятий, а студенты получают тот же объем знаний. В этой ситуации качество образования не снижается и поднимать вопрос о снижении стоимости нет необходимости. Но есть другие случаи, когда вузы заменяют обучение рассылкой материалов и сбором заданий, не сохраняя полный объем работы преподавателя со студентами. И если интерактивность режима занятий систематически не обеспечивается, то вопрос о пересмотре стоимости может подниматься. Таким университетам нужно, конечно, повышать уровень дистанционного образования и использовать лучшие практики ведущих вузов, которыми всё наше университетское сообщество готово делиться.

В будущем элементы дистанционного обучения останутся: будет использоваться смешанный формат, который позволит использовать все плюсы онлайна и очного преподавания.