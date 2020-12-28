Додон: Под боком России пытаются зажечь очередной фитиль

Внутриполитическая ситуация в Молдавии может "рвануть" при новом президенте Майе Санду. Такое мнение выразил ее предшественник Игорь Додон в интервью агентству ТАСС.

По его словам, победе Санду на президентских выборах, среди прочего, способствовала поддержка Запада. И в скором времени ей предъявят счет. "В чем он будет состоять, мы еще увидим. Но выплату по счетам будут требовать. И мне кажется, что это очень опасно для Молдовы", - отметил Додон. Экс-президент Молдавии считает, что в стране могут спровоцировать какой-нибудь конфликт, например, связанный с Приднестровьем, ведь уже прозвучали требования вывести оттуда российских миротворцев.

Впрочем, в ближайшее время дестабилизация Молдавии не грозит. У нового президента пока нет ни своего правительства, ни большинства в парламенте. А это значит, что Додону и его сторонникам удастся заблокировать те или иные шаги, направленные на дестабилизацию ситуации в стране или ухудшение отношений с Россией.

По словам Додона во время президентства Санду будет предпринята попытка "зажечь еще один фитиль вокруг России". "Для Молдовы, для граждан Молдовы это очень плохо", - заявил он. Экс-президент отметил, что в этом могут быть заинтересованы за океаном, но он не понимает выгоды появления очередной горячей точки для крупных европейских стран, Франции и Германии.