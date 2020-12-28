Новости

Путин проведет серию телефонных разговоров с коллегами до конца года 13:36
Кабмин поможет регионам сохранить аграрные инвестпроекты 13:31
Песков: Путин сам сообщит о своей вакцинации 13:27
Экипаж МКС встретит Новый год 16 раз 13:24
Поиск пропавших моряков в Баренцевом море осложнил мороз и шторм 13:20
Кабмин добавил средств на образовательные кредиты 13:17
В район кораблекрушения в Баренцевом море вылетел военный Ил-38 13:14
Арестованного мэра Томска Кляйна экстренно перевели в медсанчасть 13:01
Дед Мороз запустит челлендж в TikTok 12:57
Два человека пострадали при взрыве на заводе под Липецком 12:56
Мишустин заявил о продлении льготного автокредитования до конца 2023 года 12:54
Алиса Фрейндлих госпитализирована в Петербурге 12:45
Александр Петров сыграет Сергея Есенина в фильме "Декабрь" 12:44
В Мурманской области открыли горячую линию для близких пропавших моряков 12:39
Мошенники начали обманывать клиентов банков по "новогодней" схеме 12:38
Опрос: Чем вам запомнился 2020-й год 12:36
Додон: Под боком России пытаются зажечь очередной фитиль 12:28
Стала известна дата выхода сериала по прозе Дмитрия Глуховского 12:21
Создатель "Ералаша" Борис Грачевский госпитализирован с COVID 11:58
Три ракеты "Протон" будут запущены с космодрома Байконур в 2021 году 11:51
Вышел трейлер "мистической утопии" Дмитрия Глуховского "Топи" 11:50
Лукашенко сообщил дату проведения Всебелорусского народного собрания 11:40
Лукашенко: Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля 11:32
На месте крушения корабля в Баренцевом море нашли тело погибшего 11:26
Цены на вторичные квартиры установили рекорд роста 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует законы, меняющие жизнь родителей, дачников и школьников
"РГ" публикует законы, меняющие жизнь родителей, дачников и школьников
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
28.12.2020 12:28
Рубрика: В мире

Додон: Под боком России пытаются зажечь очередной фитиль

Текст: Юрий Когалов

Внутриполитическая ситуация в Молдавии может "рвануть" при новом президенте Майе Санду. Такое мнение выразил ее предшественник Игорь Додон в интервью агентству ТАСС.

Додон раскритиковал позицию Санду по выводу миротворцев из Приднестровья

По его словам, победе Санду на президентских выборах, среди прочего, способствовала поддержка Запада. И в скором времени ей предъявят счет. "В чем он будет состоять, мы еще увидим. Но выплату по счетам будут требовать. И мне кажется, что это очень опасно для Молдовы", - отметил Додон. Экс-президент Молдавии считает, что в стране могут спровоцировать какой-нибудь конфликт, например, связанный с Приднестровьем, ведь уже прозвучали требования вывести оттуда российских миротворцев.

Впрочем, в ближайшее время дестабилизация Молдавии не грозит. У нового президента пока нет ни своего правительства, ни большинства в парламенте. А это значит, что Додону и его сторонникам удастся заблокировать те или иные шаги, направленные на дестабилизацию ситуации в стране или ухудшение отношений с Россией.

По словам Додона во время президентства Санду будет предпринята попытка "зажечь еще один фитиль вокруг России". "Для Молдовы, для граждан Молдовы это очень плохо", - заявил он. Экс-президент отметил, что в этом могут быть заинтересованы за океаном, но он не понимает выгоды появления очередной горячей точки для крупных европейских стран, Франции и Германии.

В мире экс-СССР Молдавия

Главное сегодня

Путин поручил поддержать учреждения культуры. Главное
Мишустин заявил о продлении льготного автокредитования до конца 2023 года
Три ракеты "Протон" будут запущены с космодрома Байконур в 2021 году
Песков: Путин сам сообщит о своей вакцинации
Опубликовано первое изображение дрона "Орион" в ударном варианте
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек