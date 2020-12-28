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28.12.2020 19:28
Рубрика: Власть

На линии огня

Дополнительные силы военной полиции РФ переброшены на север Сирии
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8349)
В провинцию Ракка на севере Сирии введены дополнительные подразделения российской военной полиции. Такие меры понадобились для стабилизации обстановки в этом регионе, населенным преимущественно курдами.

Военные полицейские уже прибыли в район Айн-Иса, где сейчас идут боестолкновения боевиков и местных сил самообороны.

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Как сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник, дополнительные подразделения российской военной полиции прибыли для наращивания усилий по стабилизации обстановки. Контр-адмирал призвал стороны, которые ведут обстрелы, прекратить эскалацию.

Город Айн-Иса считается одним из важных пунктов на сирийской автомагистрали М-4, которая идет из Латакии в Алеппо и соединяет север Сирии с иракской границей.

Атаки на город со стороны группировок боевиков начались на прошлой неделе. Обороняют Айн-Ису подразделения, костяк которых составляет курдское население.

В минувшие выходные ситуация в районе обострилась. Город обстреливался тяжелой артиллерией.

По данным сирийских СМИ, курды, защищающие Айн-Ису, обратились к России и официальному Дамаску с просьбой о создании трех наблюдательных пунктов возле города. Это, по их мнению, должно было предотвратить последующие атаки боевиков.

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Утверждается, что боевики готовились захватить город, но решение о вводе в район дополнительных сил российской военной полиции остановило нападение.

Главная задача российских военных, прибывших в район, - не допустить гибели мирных жителей и сохранить нормальное движение по стратегической трассе М-4.

В целом, как сообщили в центре по примирению, за сутки в Идлибской зоне деэскалации был зафиксирован 21 обстрел со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (ее деятельность запрещена в России). В провинции Алеппо российские наблюдатели подтвердили два обстрела, в Идлибе - девять, Латакии - пять и в провинции Хама - пять.

"Со стороны вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстрелов в течение суток зафиксировано не было", - уточнил Сытник.

Власть Безопасность Армия Военная операция РФ в Сирии

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