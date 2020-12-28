"Единая Россия" поздравит с Новым годом врачей-героев по всей Москве

В рамках акции "Спасибо врачам!" столичным медикам подарят подарки, приобретенные на взносы и пожертвования членов партии "Единая Россия". Для сотрудников больниц, клиник и госпиталей подготовлено более десяти тысяч подарочных наборов. Об этом сообщил секретарь Московского городского регионального отделения партии Андрей Метельский.

- Наши московские медики - настоящие герои, которые вытаскивают людей с того света. Наша акция будет продолжаться до самого Нового года. Мы используем любую возможность, чтобы создать врачам и пациентам новогоднее настроение. Например, по просьбе медиков поставили и нарядили во дворе 15-й больницы праздничную елку: люди смотрят из окон палат и радуются. И мы радуемся вместе с ними, потому что с хорошим настроением и работа идет легче, и выздоровление ускоряется, отметил он.

Волонтеры и депутаты всех уровней уже посетили десятки медучреждений. А 29 декабря к акции присоединятся городские и федеральные парламентарии. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин, депутат Мосгордумы и член фракции "Единая Россия" Александр Козлов поедут с подарками в больницу в Коммунарке.