Экипаж МКС встретит Новый год 16 раз

Экипаж Международной космической станции 16 раз пересечет линию между 31 декабря и 1 января и, соответственно, такое же количество раз сможет встретить Новый год. Как рассказал на сайте Роскосмоса космонавт Сергей Кудь-Сверчков, на высоте 400 км над Землей начнут праздновать Новый год в первый раз в 15:00 по московскому времени вместе с жителями Петропавловска-Камчатского. Ну, а дальше - с каждым часовым поясом страны.

Кстати, спиртного на станции никогда не было и нет. Однако праздничный стол пусть и чуть-чуть, но все-таки будет отличаться от обычного. Так, из праздничных блюд ожидаются бутерброды с икрой.

Сергей на своих страницах в социальных сетях поведал и о меню новогоднего стола, и сколько запланировано выходных дней, и чем будет заниматься экипаж МКС в праздники. А также показал процесс украшения внутренних стенок МКС новогодней атрибутикой.

Кудь-Сверчков также рассказал о планах позвать коллег-астронавтов на праздничный ужин, для которых вместе с Сергеем Рыжиковым еще на Земле были подготовлены новогодние подарки.