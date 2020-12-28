Новости

Путин проведет серию телефонных разговоров с коллегами до конца года 13:36
Кабмин поможет регионам сохранить аграрные инвестпроекты 13:31
Песков: Путин сам сообщит о своей вакцинации 13:27
Экипаж МКС встретит Новый год 16 раз 13:24
Поиск пропавших моряков в Баренцевом море осложнил мороз и шторм 13:20
Кабмин добавил средств на образовательные кредиты 13:17
В район кораблекрушения в Баренцевом море вылетел военный Ил-38 13:14
Арестованного мэра Томска Кляйна экстренно перевели в медсанчасть 13:01
Дед Мороз запустит челлендж в TikTok 12:57
Два человека пострадали при взрыве на заводе под Липецком 12:56
Мишустин заявил о продлении льготного автокредитования до конца 2023 года 12:54
Алиса Фрейндлих госпитализирована в Петербурге 12:45
Александр Петров сыграет Сергея Есенина в фильме "Декабрь" 12:44
В Мурманской области открыли горячую линию для близких пропавших моряков 12:39
Мошенники начали обманывать клиентов банков по "новогодней" схеме 12:38
Опрос: Чем вам запомнился 2020-й год 12:36
Додон: Под боком России пытаются зажечь очередной фитиль 12:28
Стала известна дата выхода сериала по прозе Дмитрия Глуховского 12:21
Создатель "Ералаша" Борис Грачевский госпитализирован с COVID 11:58
Три ракеты "Протон" будут запущены с космодрома Байконур в 2021 году 11:51
Вышел трейлер "мистической утопии" Дмитрия Глуховского "Топи" 11:50
Лукашенко сообщил дату проведения Всебелорусского народного собрания 11:40
Лукашенко: Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля 11:32
На месте крушения корабля в Баренцевом море нашли тело погибшего 11:26
Цены на вторичные квартиры установили рекорд роста 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует законы, меняющие жизнь родителей, дачников и школьников
"РГ" публикует законы, меняющие жизнь родителей, дачников и школьников
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
28.12.2020 13:24
Рубрика: Общество

Экипаж МКС встретит Новый год 16 раз

Текст: Наталия Ячменникова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Экипаж Международной космической станции 16 раз пересечет линию между 31 декабря и 1 января и, соответственно, такое же количество раз сможет встретить Новый год. Как рассказал на сайте Роскосмоса космонавт Сергей Кудь-Сверчков, на высоте 400 км над Землей начнут праздновать Новый год в первый раз в 15:00 по московскому времени вместе с жителями Петропавловска-Камчатского. Ну, а дальше - с каждым часовым поясом страны.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Российские космонавты будут привиты вакциной от коронавируса "Cпутник V"

Кстати, спиртного на станции никогда не было и нет. Однако праздничный стол пусть и чуть-чуть, но все-таки будет отличаться от обычного. Так, из праздничных блюд ожидаются бутерброды с икрой.

Сергей на своих страницах в социальных сетях поведал и о меню новогоднего стола, и сколько запланировано выходных дней, и чем будет заниматься экипаж МКС в праздники. А также показал процесс украшения внутренних стенок МКС новогодней атрибутикой.

Кудь-Сверчков также рассказал о планах позвать коллег-астронавтов на праздничный ужин, для которых вместе с Сергеем Рыжиковым еще на Земле были подготовлены новогодние подарки.

Общество Космос Общество Ежедневник Праздники Новый год

Главное сегодня

Путин поручил поддержать учреждения культуры. Главное
Мишустин заявил о продлении льготного автокредитования до конца 2023 года
Три ракеты "Протон" будут запущены с космодрома Байконур в 2021 году
Песков: Путин сам сообщит о своей вакцинации
Опубликовано первое изображение дрона "Орион" в ударном варианте
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации