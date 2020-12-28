Эксперт оценил необходимость наличия антивируса на компьютере

Большинство пользователей думает, что если на компьютере установлена антивирусная программа, то компьютер и данные находятся в безопасности. О том, почему это не совсем так, рассказал в интервью "Российской Газете" Илья Сачков, генеральный директор и основатель Group-IB.

"Наличие антивируса минимально гарантирует то, что вирус будет обнаружен. Инженерная мысль, которая с этим связана, очень проста. Допустим, у нас на одной операционной системе есть две программы. Антивирус - это легальная программа, которая может использовать только легальные средства, библиотеки, правила. Вирус же может вести любую нечестную игру, использовать уязвимости, не декларированные возможности. Поэтому с точки зрения обычного программирования, из двух программ, которые борются за один и тот же ресурс на одной операционной системе, выигрывает та, которая может играть нечестно. С 2010-х годов все преступления, которые расследуем мы и наши коллеги из разных стран, происходят на компьютере, на котором стоит антивирусная программа. Человек думает, что если он поставил антивирус, на этом вся история закончилась - он в безопасности. Ответ - нет. Нужно понимать, как происходит компьютерное преступление. Нужно понимать, почему с человеком это может произойти. И для чего он может быть нужен злоумышленникам. Если человек хочет чувствовать себя уверенно в сети, ему необходимо соблюдать цифровую гигиену и хотя бы на базовом уровне понимать, как все работает. Для этого достаточно потратить два-четыре часа на обучение, курсы или мастер-классы от специалистов. Если речь идет о защите "умных домов", корпоративных сетей, стоит использовать решения, которые обнаруживают злоумышленников еще на раннем этапе атаки и не относятся к классу антивирусов", - сказал он.

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