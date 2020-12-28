Эксперты рассказали, как обеспечить информбезопасность на дистанционке

Как учителю реагировать на провокации во время дистанционного обучения? Как обезопасить детей от буллинга в сети и обучить цифровой гигиене? О том, с какими вызовами в пандемию сталкиваются учителя, рассказали ученые и эксперты в ходе II научно-практической конференции "Информационная безопасность личности субъектов образовательного процесса в цифровой информационно-образовательной среде", организованной Российской академией образования совместно с Губкинским университетом.

- Актуальность проблемы защиты безопасности участников образовательного процесса только растет. Незащищенными остаются не только учащиеся, но и педагоги, родители, - считает член-корреспондент РАО, ректор Губкинского университета Виктор Мартынов. - Помимо того, что нужно обеспечивать информационную безопасность субъектов образовательного процесса в цифровой среде, важно еще и готовить учащихся к выходу в реальную жизнь, где придется существовать в значительно более агрессивной и опасной среде.

Эксперты считают, что вынужденная удаленка не имеет ничего общего с дистанционным обучением, потому что пандемия способствовала изменению средства обучения, форма же осталась прежней: 45-минутный урок, на котором учитель также, как и на уроке в школе рассказывает новую тему, при этом не имея возможности проверить, чем на самом деле заняты в это время школьники. Уязвимыми в таком формате остаются и дети, и учителя, отмечающие, что отсутствие цензуры в интернете становится не только социальной, но и педагогической проблемой.

- Распространенное мнение о том, что подростки овладевают технологиями лучше, чем родители и учителя - миф, который сводится к тому, что подростки могут немного лучше нажимать кнопки на бытовой технике, - считает Игорь Ашманов, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. - Мы видим, с какой скоростью происходит цифровизация, но не учитываем, что этот процесс, подстегнутый пандемией, происходит быстрее чем, законодательная работа в этом направлении.

В современном информационном потоке подросткам все труднее защититься от информационных угроз, если он к этому недостаточно подготовлен. Их чрезмерное увлечение социальными сетями превращается в культ, от которого зависит буквально каждое действие. Часто малознакомому человеку из интернета, подростки доверяют гораздо больше, чем близким.

- Социальные сети - это не место для комфортного существования, а инструмент, который оказывает большое влияние на ментальные способности подростков. Сегодня, общение в подростковой среде чаще переходит в невербальную плоскость, а развитие клипового сознания позволяет им потреблять исключительно гранулированный контент. Приходя в социальное пространство, дети сохраняют привычку думать, что находятся в защищенном и контролируемом пространстве, в то время как интернет - серая зона, в которой ежедневно находятся пользователи, подверженные цифровой зависимости и не имеющие базовых представлений о гигиене в этой среде, - отметил Игорь Ашманов.

Как сделать нахождение в интернете для ребенка безопасным? Нужно рассказывать о цифровой гигиене и правилах посещения ресурсов, формировать культуру информационной безопасности, использовать приложения родительского контроля, объяснять, что интернет - не синоним вседозволенности и за написанное в сети, ребенок несет не меньшую ответственность, чем в жизни.