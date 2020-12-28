Евгений Амелин: На "Заводе вакуумной металлургии" стоит уникальное оборудование для нашей страны

"Завод вакуумной металлургии" ("ЗВМ") введен в сентябре 2019 года в Кулебаках Нижегородской области. Это совместное предприятие металлургической компании ПАО "Русполимет" и ведущих производителей оборудования в области титана.

При проектировании учтен передовой отечественный и зарубежный опыт, в результате создан самый современный комплекс по выпускутитана и титановых сплавов в России и СНГ. О производственных итогах года, вызовах пандемии и планах на будущее - гендиректор предприятия Евгений Амелин.

Евгений Алексеевич, сказалась ли на работе завода пандемия коронавируса?

- Конечно, как и все предприятия мы оказались в условиях ограничений, связанных с пандемией. Были вынуждены отправить на самоизоляцию опытных сотрудников, по возрасту находящихся в зоне риска. Перевели на удаленную работу административный блок. Выполняли все требования Роспотребнадзора, а в некоторых аспектах наши инструкции были гораздо строже. В результате максимально защитили наших специалистов, сохранив работоспособность предприятия даже в самое непростое время. Число заболевших у нас было минимальным.

Важно отметить, что при всех сложностях, связанных с эпидемиологической ситуацией, нам удалось достичь всех запланированных производственных показателей.

Предприятие не останавливалось?

- Как производство непрерывного цикла мы не останавливались. Более того переходили на круглосуточный режим. Искали различные варианты, работали в шахматном порядке, чтобы на производстве одновременно находились как можно меньшее число сотрудников.

Фото: Пресс-служба ПАО "Русполимет"

"Завод вакуумной металлургии" работает с осени 2019 года. На какой стадии развитие производства находится сегодня?

- Оборудование запущено в сентябре 2019 года. По сути 2020-й - первый полный год работы предприятия. Сейчас загружены на 70-80%, часть агрегатов уже вывели на полную мощность. Думаю, к концу года достигнем загрузки в 90%.

В этом году провели серьёзную работу по сертификации. Сертифицировали наш металл для поставок на предприятия авиационного и двигателестроительного комплекса, судостроения, энергетического машиностроения. Доказали, что технологии и методы плавки, применяемые на "ЗВМ", соответствуют самым высоким требованиям отечественных производителей.

В чем уникальность созданного производственного комплекса - оборудование, технологии?

- На предприятии установлено оборудование, которого ранее в стране не было. К примеру, наша электронно-лучевая печь - одна из самых современных установок в этой сфере. Также на заводе работает единственная в мире установка электронно-лучевого оплавления.Важно отметить, что все эти агрегаты отечественного производства. Имеющийся набор оборудования позволяет получать титан и его сплавы практически по всем известным технологическим схемам. Но главная особенность: мы, действительно, можем выплавлять титановые сплавы высочайшего качества с большим вовлечением титанового лома, который раньше не использовался в таком объёме на титановых производствах. Это вопрос экономической эффективности.

Поставляется ли продукция на экспорт?

- Да, в этом году у нас были первые поставки на экспорт - зарубежным предприятиям двигателестроения. Объёмы небольшие, все-таки наш завод ориентирован в первую очередь на внутренний рынок.

"ЗВМ" - предприятие молодое. За время работы удалось ли занять свое место на рынке?

- У нас достаточно амбициозная цель - 15-20% внутреннего рынка. Конечно, нам предстоит пройти непростой путь, но мы идем по намеченному плану, несмотря на все сложности этого года.

Фото: Пресс-служба ПАО "Русполимет"

Каковы планы по развитию на 2021 год и дальнейшую перспективу?

- В 2021 году мы должны выйти на 100%-ю запланированную мощность, а далее за счет внутренних резервов и на 120%. Сейчас обсуждается вопрос расширения производства за счет строительства новых печей и установок. С реализацией этих планов мы, как производители титана, выйдем на уровень крупнейших предприятий отрасли.

Хотел бы поздравить работников предприятия, коллег по группе "Русполимет", наших смежников, подрядчиков с наступающим Новым годом! Как и все надеюсь, что 2021 год будет лучше, чем 2020-й. Здоровья, благополучия и успехов в будущем году!

Справка

"Завод вакуумной металлургии" построен на территории ПАО "Русполимет" в Кулебаках Нижегородской области при поддержке Фонда развития промышленности РФ. Общий объём инвестиций в строительство комплекса - 870 млн рублей, 433 млн рублей из них - льготный заем ФРП. Мощность предприятия - до 2000 тысяч тонн титановой продукции в год.