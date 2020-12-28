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28.12.2020 09:23
Рубрика: Экономика

Фальсифицированное и некачественное вино предложили уничтожать без суда

Текст: Татьяна Карабут
Минсельхоз разработал правила уничтожения изъятой фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной винодельческой продукции. Проект постановления правительства об этом размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Решение об уничтожении фальсифицированного и (или) недоброкачественного вина может принять самостоятельно владелец такой продукции, а также Россельхознадзор или суд. Аналогичное решение в отношении контрафактного вина принимает только суд, следует из проекта постановления.

Фото: iStock
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В случае выявления фактов ввоза в Россию или обращения внутри страны фальсифицированного или недоброкачественного вина Россельхознадзор обязывает владельца этой продукции, изъятой ‎из оборота, уничтожить или вывезти ее в полном объеме из России. При этом владелец продукции должен изолировать и разместить такую продукцию в специально выделенном помещении (зоне) или сообщить о своем несогласии с решением Россельхознадзору в течение 30 дней со дня вынесения решения.

Уничтожить изъятую продукцию ее владелец обязан в течение двух месяцев со дня вынесения решения "любым технически доступным способом с соблюдением требований нормативных и технических документов по охране окружающей среды". Если владелец ‎не согласен с решением об уничтожении продукции, ‎а также если он не выполнил это решение и не сообщил о принятых мерах ‎в срок, Россельхознадзор обращается в суд.

Расходы по уничтожению несет владелец вина. Уничтожить некачественное вино владелец вправе сам либо с помощью специализированной организации. Владелец фальсифицированного вина, принявший решение об ее уничтожении или вывозе, должен передать его для ликвидации специализированной организации.

Напомним, по существующему законодательству организацией уничтожения изъятого нелегального алкоголя занимается Росалкогольрегулирование. Изъятые или конфискованные этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, которые стали предметом административного правонарушения, а также сырье, полуфабрикаты, упаковка, федеральные специальные и акцизные марки подлежат уничтожению по решению суда. Исключение в 2020 году составляют случаи, если изъятая продукция нужна для использования в качестве дезинфицирующих средств для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Тогда она направляется на переработку и (или) использование.

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