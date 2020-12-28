Флаг Беларуси поднимут на МКС

В понедельник, 28 декабря, первый рабочий день последней недели уходящего 2020 года прошла торжественная церемония передачи Государственного флага Республики Беларусь летчику-космонавту Олегу Новицкому. Этот флаг Герой России возьмет в свой третий космический полет на Международную космическую станцию.

Олег Новицкий - уроженец города Червень Минской области, стал командиром 65-й экспедиции на МКС. Отвечая на вопросы журналистов, он рассказал о том, что в программе полета, который рассчитан на 6 месяцев, запланировано более 50 экспериментов, однако с темой коронавируса, по его словам, ни один не связан, главное, подчеркнул летчик-космонавт, "не занести его на борт станции". Вместе с тем, подчеркнул он, пандемия внесла серьезные коррективы и в подготовку космонавтов к полету, которые состоят в том, что занятия проходят только в защитных масках, многие - дистанционно. И рассказал, отвечая на вопрос обозревателя газеты "СОЮЗ", что его путь в космос начался еще в детстве. "Я много читал книг про приключения, очень уважал Жюля Верна и моей мечтой было - стать военным летчиком. А уже потом появилась возможность пройти отбор в отряд космонавтов", - поделился Олег Новицкий.

"Для меня флаг Республики Беларусь на борту МКС - это поддержка для моей души, для меня лично", - констатировал он.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко, в свою очередь, искренне поблагодарил Олега Новицкого за то, что он в своем напряженном графике подготовки к полету нашел возможность посетить посольство и принять участие в церемонии передачи флага.

Старт космического корабля с Государственным флагом Республики Беларусь на борту запланирован на апрель 2021 года.