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28 декабря 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)

Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 462-ФЗ "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи""

Дата подписания 22 декабря 2020 г.
Опубликован 28 декабря 2020 г.

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Внести в статью 3 Федерального закона от 12 февраля 2001 года N 12-ФЗ "О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 7, ст. 617; 2007, N 31, ст. 4011; 2011, N 1, ст. 16) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"Статья 3. Неприкосновенность Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий

1. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

2. Неприкосновенность Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.

3. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, может быть лишен неприкосновенности Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Совет Федерации) только на основании выдвинутого Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Государственная Дума) обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, признаков преступления и заключением Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

4. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа соответственно сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной Думы по инициативе не менее одной трети депутатов Государственной Думы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Государственной Думой.

5. Решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Государственной Думой обвинения против Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение против Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, считается отклоненным.

6. В рассмотрении вопроса на заседании соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации вправе участвовать Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, в отношении которого выдвинуто обвинение.".

Президент Российской Федерации В. Путин