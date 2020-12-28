Где дешевле всего купить елку на Новый год

Самый заметный атрибут любимого зимнего праздника - новогодняя елка. Ее появление в доме связано с трудом многих людей. Замглавы Рослесхоза Елена Комар рассказала "РГ" об этой праздничной отрасли и объяснила, чем живая елка лучше искусственной.

Елена Степановна, сколько живых новогодних елок продается в России перед Новым годом?

Елена Комар: В прошлом году лесничества в преддверии новогодних праздников реализовали более 360 тысяч хвойных деревьев. Каким это количество будет в этом году, сможем подсчитать в январе.

Елки на продажу растут только в питомниках?

Елена Комар: Нет, не только. Источника новогодних деревьев два: собственно, лес и специализированные лесопитомники. Есть еще и импортные поставки, но основная масса новогодних елок - отечественные. Из леса на елочные базары попадают деревья, срубленные в местах, где не требуется сохранять подрост и насаждения, например на трассах линий электропередач или территориях, которые расчищают под просеки, минерализованные полосы и лесохозяйственные дороги. То есть, деревья, которые там выросли, в любом случае должны быть убраны.

Второе месторождение новогодних красавиц - лесопитомники. Там же выращивают на продажу сосны, пихты и другие хвойные деревья.

Какой возраст у новогодних елок?

Елена Комар: Средний возраст новогоднего дерева высотой примерно 1,5 метра - около десяти лет. Жизненный путь у специально выращенной елки обычно такой. Первые два года совсем еще маленький саженец проводит в питомнике, далее его высаживают на плантационный участок, где за растением целенаправленно ухаживают, не дают ему зарасти травой и сорными кустарниками, благодаря чему деревья приобретают более пышную крону.

Какова себестоимость новогодний елки?

Елена Комар: Говорить о себестоимости елочки, как рассуждать о средней температуре по больнице. В ценообразование входит слишком много составляющих - начиная от того, из какого саженца выращено это дерево, с открытой корневой системой или закрытой, до того, в лесу какого региона елка выросла. Разброс может быть очень большой.

Какой самый дешевый способ законно приобрести елку?

Елена Комар: Во многих лесничествах можно заключить договор купли-продажи и самому срубить себе понравившуюся елку к Новому году. Цены зависят от региона. Например, в Свердловской области за дерево высотой до одного метра попросят 57 рублей, а свыше четырех метров - 285 рублей. Это намного дешевле, чем на городском базаре. Чтобы исключить спекуляцию, в большинстве лесничеств действует правило: "Одна ель в одни руки".

Насколько экологично использование живой новогодней елочки?

Елена Комар: Заготовка новогодних деревьев с соблюдением требований законодательства не причиняет вред лесам. Значительная часть хвойных изначально выращивались в питомниках для этих целей. Искусственная елка, конечно, не вызывает вопросов, связанных с уничтожением деревьев, однако вред экологии она наносит значимый. По разным оценкам, углеродный след двухметровой искусственной елки составляет около 40 кг CO2. Натуральное дерево биоразлагаемо, после использования во время праздника оно может получить вторую жизнь и стать удобрением. Ну и, конечно, никакое искусственное изделие не передаст хвойный запах, который для многих является важной составляющей атмосферы новогоднего праздника.

Как выбрать самую красивую елочку на базаре: чтобы и пушистая, и стояла долго, и иголки потом весь год из каждой щели не выковыривать?

Елена Комар: Важно, чтобы ель была заготовлена непосредственно перед продажей, тогда можно гарантировать ее хорошую устойчивость в домашних условиях в течении 1-2 недель. Узнать дату рубки деревьев и место их заготовки обычно можно, попросив документы у продавца. Кроме ели можно рекомендовать установку хвойных деревьев других пород, например пихты или сосны. Пихта отличается особой эстетичностью - с пушистой хвоей, правильно сформированной кроной, насыщенным цветом, она дольше других новогодних деревьев может стоять, не осыпаясь. Сосну без особых ухищрений можно сохранить до трех недель.

Какие есть рекомендации по уходу за установленной дома елкой, чтобы она дольше сохраняла праздничный вид?

Елена Комар: Таблетка аспирина и 2-3 ложки сахара из расчета на 1 литр воды помогут продлить презентабельный вид ели, однако нельзя забывать менять раствор каждые 3-4 дня. Также новогодние деревья ставят в емкость с влажным песком, который регулярно поливают обычной водой. Это тоже добавляет долговечности елкам. Используют для их подкормки и специализированные удобрения. И еще один очень важный момент: не подпускайте к елке домашних животных. Такая встреча может повредить не только елке, но и питомцу.