Гендиректор ЗАО "Дробмаш" Дмитрий Пришвин рассказал о новой линейке оборудования

Входящий в группу "Русполимет" завод "Дробмаш" за последние годы разработал новую мобильную дробильно-сортировочную технику. А уже вскоре предприятие представит очередную новинку - роторный экскаватор.

Генеральный директор ЗАО "Дробмаш" Дмитрий Пришвин - о производственных итогах, новой продукции и планах предприятия.

- Дмитрий Сергеевич, с какими результатами "Дробмаш" подходит к концу года?

- ЗАО "Дробмаш" - стабильно развивающееся предприятие. Могу констатировать, что по итогам 2020 года выручка компании увеличится на 14% по отношению к 2019-му году. Увеличение объёмов выручки произошло за счет исключения из цепочки продаж дилеров и проведения работ непосредственно с конечным заказчиком. Сегодня общаемся напрямую с карьерами, информация от заказчика, минуя лишние звенья, поступает сразу к нам. В связи с этим, на предприятии была создана сервисная служба, чья задача - не только шефмонтаж и запуск оборудования, но и сопровождение полного жизненного цикла на протяжении всей его работы.

- Каковы главные производственные события года для компании?

- Сегодня "Дробмаш" - единственное предприятие в России, которое выпускает мобильную дробильно-сортировочную технику. Линейка современных агрегатов была разработана по программе импортозамещения при поддержке Минпромторга РФ. Но мы идем дальше - в нашем активе сейчас появился роторный экскаватор. Такого оборудования в стране также не производилось. В феврале 2021 года планируем представить первый образец экскаватора потенциальным заказчикам - цементным заводам. Презентация состоится в рамках заседания "Цементного клуба", которое состоится на площадке "Дробмаша". Уверен, что первый экскаватор найдёт своего покупателя. Задача на 2021 год - сборка и продажа трех роторных экскаваторов.

Параллельно с традиционным дробильно-сортировочным оборудованием развиваем направление нестандартных заказов. В этом году получили лицензию на производство продукции для атомной промышленности. Сейчас реализуем проект по изготовлению опорно-подвесных систем для АЭС. Проект для нас интересный, долгосрочный,будем продолжать его в 2021 году. Следующее направление - производство газостатов. В этом году изготовили необходимые компоненты и провели модернизацию газостата по заказу Уфимского моторостроительного производственного объединения, в настоящее время идет пуск этого оборудования.

Особое внимание уделяем развитию системы качества, понимая, что без этого увеличить объемы продаж на рынке невозможно. Проводим обучение контрольного персонала и руководящего состава, организована работа на самоконтроле. Результат есть - затраты предприятия, связанные с браком, в этом году сократились на треть.

- Не можем не коснуться темы пандемии коронавируса. Сказалась ли эпидемиологическая ситуация на работе завода?

- С самого начала приняли необходимые меры. На проходной организовали термометрию работников, ввели масочный режим, перевели все производственные совещания в онлайн-режим. Сотрудники старше 65 лет были отправлены на самоизоляцию. Во время первой волны заболевших на заводе не было. Во вторую волну коронавирусом переболели 14 работников предприятия.

- Вы уже упомянули о новой мобильной дробильно-сортировочной технике, созданной компанией при господдержке. Востребована ли техника на рынке?

- В общей сложности при господдержке были разработаны 18 единиц импортозамещающей мобильной дробильно-сортировочной техники. Годовые продажи аналогичной иностранной техники в России составили порядка 6 миллиардов рублей. Считаем, что у нас есть все основания, чтобы успешно конкурировать с зарубежными производителями. Мы сейчас вносим наше оборудование в каталог, который появится у каждого карьера, у каждого заказчика на столе. С учетом должного качества и уровня выпускаемой продукции, надеемся, что в 2021 году достигнем необходимых результатов по производству и реализации мобильной техники.

- Планируются ли поставки на экспорт?

- На регулярной основе стандартное оборудование и запасные части поставляются нашим предприятием на экспорт. В настоящее время ведутся переговоры о поставке полумобильной и мобильной техники в Казахстан и Узбекистан, а также с Польскими партнерами по поставке роторного экскаватора.

- Сегодня на территории "Дробмаша" создается промышленный технопарк. Что это даст предприятию?

- Развитие "Дробмаша" изначально планировалось в направлении диверсификации. Безусловно, Дробмаш остается якорным резидентом на площадке, но важно иметь дополнительные производственные направления. В рамках технопарка создается центр коллективного пользования - набор современного механообрабатывающего оборудования, которым смогут пользоваться все резиденты. Проект реализуется также при господдержке. 12 из 22 станков уже поступили, оставшиеся будут поставлены до мая следующего года. В результате будут созданы необходимые для резидентов производственные мощности.

- Каковы планы по развитию завода на 2021 год и дальнейшую перспективу?

- В следующем году за счет производства и реализации мобильной техники, роторного экскаватора и нестандартных заказов планируем значительный рост выручки предприятия. Уверен, что те задачи, которые мы ставим перед собой дадут возможность ЗАО "Дробмаш" стать лидером в производстве дробильно-сортировочного оборудования.

Справка

ЗАО "Дробмаш" (г. Выкса, Нижегородская область, входит в группу "Русполимет") - разработчик и производитель широкого спектра стационарного и мобильного дробильно-сортировочного оборудования для дорожно-строительной, металлургической, строительной, золотодобывающей и других отраслей промышленности. Предприятие - единственное в России и СНГ выпускает полностью мобильное ДСО.