Гибридная вакцина от коронавируса даст иммунитет на два года

Комбинация компонентов отечественной вакцины "Спутник V" и вакцины британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca сможет обеспечить защиту от коронавируса на два года. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Наши и зарубежные ученые, по его словам, работали по несколько разным принципам. За границей вакцину разрабатывали по тем же "канонам", как и вакцину против гриппа. Поскольку инфекция передается по воздуху и поражает большое количество людей, необходимо сделать препарат, который будет защищать большую прослойку населения. А это требует такой вакцины, которую можно массово производить и которая не очень дорого стоит.

Российские же ученые просчитали еще и тот момент (и это уже доказано практикой), что коронавирусная инфекция не является сезонной. Поэтому сразу предполагалось создать вакцину, которая будет защищать не 3-4 месяца, а в течение как минимум одного-двух лет.

Сейчас российские разработчики вакцины предложили предложили зарубежным коллегам скомбинировать вакцины. Был подписан меморандум о совместной работе. "Общая" вакцина будет двухкомпонентной. Это даст возможность, с одной стороны, поднять напряженность иммунитета, который будет возникать под ее действием, а с другой - продлить срок, на который она защищает. "Клетки памяти в результате использования такой двухкомпонентной вакцины будут гораздо лучше образовываться, и вакцина, совершенно очевидно, будет соответственно защищать вакцинируемого не на 3-4 месяца, а по крайней мере на 2 года. Хотя, безусловно, потребуются дополнительные работы, чтобы экспериментально это доказать", - отметил Гинцбург.