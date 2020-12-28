Гинцбург: Испытания препарата от COVID-19 могут начаться осенью

В России может появиться несколько препаратов для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител, считает директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее он рассказал, что Центр имени Гамалеи разрабатывает препарат от коронавирусной инфекции на основе антител. Тогда же он выразил надежду, что примерно через год препарат будет зарегистрирован. По некоторым данным, аналогичным экспериментальным препаратом лечили от COVID-19 президента США Дональда Трампа.

"Коктейль из этих моноклональных антител, хотя он направлен на решение одной и той же задачи - лечение больного, который уже заразился новым коронавирусом - может быть совершенно различным, потому что эти моноклональные антитела будут с различными точками взаимодействовать в составе S-белка. И какой препарат будет лучше взаимодействовать, это с одной стороны, а с другой стороны - какие моноклональные антитела дольше будут находиться в кровяном русле, заранее сказать невозможно, надо будет потом экспериментально это проверять", - рассказал Гинцбург в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что к вакцине препарат не имеет отношения - он предназначен для лечения больных, которые уже заразились. Гинцбург предположил, что клинические испытания нового препарата могут начаться уже осенью.

Препараты на основе моноклональных антител - очень перспективное направление в фармацевтике. Они воздействуют на иммунную систему человека, активизируя ее для борьбы с тем или иным заболеванием. Так, в настоящее время все шире применяют препараты с моноклональными антителами для лечения онкологических больных.