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28.12.2020 20:43
Рубрика: Спорт

Увидим легенду

Глава Bellator рассказал о больших планах на бой Емельяненко
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8349)
Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, каким представляет прощальный поединок легендарного российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Вадим Немков сразится с нокаутировавшим Федора Емельяненко американцем

По словам Кокера, бой должен пройти в Москве при зрителях, а сам турнир получить статус матчевой встречи сборных России и мира.

- Я не хочу, чтобы Федор заканчивал карьеру на глазах только официальных лиц в закрытом "пузыре". Хочу, чтобы он попрощался со спортом на московской арене, при 30 тысячах зрителей. Он - величайший в истории, возвращается домой и вешает перчатки на гвоздь. Хочу дождаться и устроить событие на настоящем стадионе в столице России, сделать для Емельяненко большое шоу. Для меня он король, - приводит слова Кокера MMA Junkie.

Напоследок функционер добавил, что драться в этот вечер будет не только Федор, но и Вадим Немков, Анатолий Токов. "Они отличные ребята. Возможно, сделаем матчевую встречу сборных России и мира. Посмотрим на бойцов из Европы. Это будет большое событие", - подчеркнул Кокер.

Последний на данный момент поединок Федор провел в декабре 2019 года, когда россиянин нокаутировал американца Куинтона Джексона. Всего в активе Емельяненко 39 побед, шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Тем временем чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем его разочаровал Конор Макгрегор. По словам Хабиба, он ожидал, что ирландец в плане психологии более жесткий. Слова россиянина приводит MMA News.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Персона: Федор Емельяненко

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