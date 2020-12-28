Глава ЦБ допустила получение пенсий в цифровой валюте

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила возможность получения пенсий в цифровых рублях по желанию пенсионеров - точно так же, как сейчас они могут выбирать между получением пенсии через "Почту России", получением на карту либо на банковский счет, к которому не привязана карта.

Об этом Набиуллина сказала в предновогоднем эфире генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову (разговор идет за приготовлением новогоднего салата).

Решение о выпуске цифрового рубля (третьей формы денег, которая будет свободно обмениваться на наличные и безналичные) еще не принято, в октябре Банк России выпустил консультативный доклад на этот счет. В следующем году, как ожидается, цифровой рубль будет тестироваться на ограниченном круге пользователей. Согласно планам Банка России, в цифровых рублях можно будет получать не только пенсии, но и зарплаты. Сам по себе цифровой рубль будет представлять собой уникальный код.

Набиуллина отметила, что преимуществами цифрового рубля могут стать быстрота, удобство расчетов и прямой доступ к цифровому кошельку через смартфон, независимо от того, через какой банк он открыт (все цифровые кошельки будут открываться непосредственно в системе Банка России, тогда как безналичные деньги хранятся на счетах в коммерческих банках).

Предполагается, что рассчитываться цифровыми рублями можно будет как онлайн, так и при отсутствии подключения к интернету - в этом смысле цифровой рубль будет совмещать удобства наличных и безналичных форм денег. При этом на цифровой рубль невозможно начисление процентов, но возможно "окрашивание" средств в цифровом рубле для предотвращения их нецелевого использования (например, чтобы школьные карманные деньги не использовались на покупку алкоголя или сигарет).