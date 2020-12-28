Глава МИД ФРГ: Берлин не изменит свою позицию по "Северному потоку-2"

Власти Германии не собираются менять свое отношение к проекту газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью агентству DPA.

"Федеральное правительство не изменит свою позицию по "Северному потоку-2", - заверил глава МИД. По его словам, в этом у Берлина и Вашингтона сохраняются разногласия. И подход США к европейскому суверенитету как выполнению указаний Вашингтона в Германии не разделяют.

При этом министр подчеркнул важность того, чтобы по центральным стратегическим и геополитическим вопросам США и ФРГ находились на одной стороне.

Что касается увеличения взносов на оборону, чего требуют США от своих союзников по НАТО, то, по словам Мааса, Германия согласна с этим подходом. Однако глава МИД ФРГ признал, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, это будет сложно реализовать.

Напомним, проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Вашингтон выступает против этого проекта. Проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год предусматривает расширение санкций в отношении компаний, принимающих тем или иным образом участие в строительстве.