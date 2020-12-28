Глава МИД ФРГ: Берлин не изменит свою позицию по "Северному потоку-2"

Новости

Путин проведет серию телефонных разговоров с коллегами до конца года 13:36
Кабмин поможет регионам сохранить аграрные инвестпроекты 13:31
Песков: Путин сам сообщит о своей вакцинации 13:27
Экипаж МКС встретит Новый год 16 раз 13:24
Поиск пропавших моряков в Баренцевом море осложнил мороз и шторм 13:20
Кабмин добавил средств на образовательные кредиты 13:17
В район кораблекрушения в Баренцевом море вылетел военный Ил-38 13:14
Арестованного мэра Томска Кляйна экстренно перевели в медсанчасть 13:01
Дед Мороз запустит челлендж в TikTok 12:57
Два человека пострадали при взрыве на заводе под Липецком 12:56
Мишустин заявил о продлении льготного автокредитования до конца 2023 года 12:54
Алиса Фрейндлих госпитализирована в Петербурге 12:45
Александр Петров сыграет Сергея Есенина в фильме "Декабрь" 12:44
В Мурманской области открыли горячую линию для близких пропавших моряков 12:39
Мошенники начали обманывать клиентов банков по "новогодней" схеме 12:38
Опрос: Чем вам запомнился 2020-й год 12:36
Додон: Под боком России пытаются зажечь очередной фитиль 12:28
Стала известна дата выхода сериала по прозе Дмитрия Глуховского 12:21
Создатель "Ералаша" Борис Грачевский госпитализирован с COVID 11:58
Три ракеты "Протон" будут запущены с космодрома Байконур в 2021 году 11:51
Вышел трейлер "мистической утопии" Дмитрия Глуховского "Топи" 11:50
Лукашенко сообщил дату проведения Всебелорусского народного собрания 11:40
Лукашенко: Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля 11:32
На месте крушения корабля в Баренцевом море нашли тело погибшего 11:26
Цены на вторичные квартиры установили рекорд роста 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует законы, меняющие жизнь родителей, дачников и школьников
"РГ" публикует законы, меняющие жизнь родителей, дачников и школьников
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
28.12.2020 12:04
Рубрика: В мире

Глава МИД ФРГ: Берлин не изменит свою позицию по "Северному потоку-2"

Текст: Юрий Когалов
Власти Германии не собираются менять свое отношение к проекту газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью агентству DPA.
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

"Федеральное правительство не изменит свою позицию по "Северному потоку-2", - заверил глава МИД. По его словам, в этом у Берлина и Вашингтона сохраняются разногласия. И подход США к европейскому суверенитету как выполнению указаний Вашингтона в Германии не разделяют.

Фото: РИА Новости
Песков назвал рейдерской атакой санкции против "Северного потока-2"

При этом министр подчеркнул важность того, чтобы по центральным стратегическим и геополитическим вопросам США и ФРГ находились на одной стороне.

Что касается увеличения взносов на оборону, чего требуют США от своих союзников по НАТО, то, по словам Мааса, Германия согласна с этим подходом. Однако глава МИД ФРГ признал, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, это будет сложно реализовать.

Напомним, проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Вашингтон выступает против этого проекта. Проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год предусматривает расширение санкций в отношении компаний, принимающих тем или иным образом участие в строительстве.

В мире Европа Германия Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Путин поручил поддержать учреждения культуры. Главное
Мишустин заявил о продлении льготного автокредитования до конца 2023 года
Три ракеты "Протон" будут запущены с космодрома Байконур в 2021 году
Песков: Путин сам сообщит о своей вакцинации
Опубликовано первое изображение дрона "Орион" в ударном варианте
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек