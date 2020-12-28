Глава РФС надеется на полное возвращение болельщиков на стадионы в 2021 году

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков выразил надежду на полное возвращение болельщиков на трибуны в 2021 году. Об этом глава РФС заявил, подводя итоги уходящего года, который из-за пандемии коронавируса получился непростым и для российского футбола. Из-за мер безопасности количество зрителей на трибунах пришлось значительно сократить.

"Несмотря на все трудности, вызванные пандемией COVID-19, нам удалось возобновить чемпионат РПЛ и по спортивному принципу определить его победителя. Россия была одной из первых стран мира, которая вернула футбол болельщикам. Для этого РФС и РПЛ проделали большую работу, разработали санитарный регламент, обеспечивающий высокий уровень защиты от заражения коронавирусом для футболистов, судей, сотрудников клубов, персонала стадионов и зрителей. И главное - мы убедили все субъекты футбола и самих болельщиков в необходимости этих дополнительных барьеров на пути распространения вируса", - приводит слова Дюкова ТАСС.

Глава РФС выразил надежду, что в новом году ситуация с вирусом улучшится, в том числе благодаря вакцинации. Это позволит вернуть болельщиков на стадионы.