Головченко: В Беларуси активно восстанавливается промышленное производство

Сдержанный оптимизм относительно социально-экономической ситуации в Беларуси высказал накануне глава кабинета министров Роман Головченко, выступая в эфире телеканала "Беларусь-1", информирует БЕЛТА.

Правительство, по его мнению, пока не видит замедления экономической активности из-за второй волны COVID-19. Более того, добавил он, "несмотря на непростую ситуацию, мы по экономическим результатам работы выглядим очень достойно", и по предварительным оценкам, "перешагнем за 99% в объеме валового внутреннего продукта".

В последние месяцы, пояснил премьер, наблюдается и "активное восстановление промышленного производства". По его словам, все социальные обязательства государства были не только выполнены, но и перевыполнены, а средняя зарплата достигла 1,3 тысячи белорусских рублей. "8,9% роста реальных доходов населения, на которые мы выходим, - это тоже показатель того, что экономика сработала эффективно", - констатировал глава правительства.

В то же время Головченко признал, что действующему составу правительства пришлось преодолеть и непростые процессы "турбулентности, которые были в поствыборный период". Приходилось, уточнил премьер, работать в условиях, "когда целенаправленно предпринимались действия по дестабилизации экономики страны". Но, по его оценке, управляемость в трудовых коллективах РБ удалось сохранить.