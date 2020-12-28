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28.12.2020 17:24
Рубрика: В мире

График поставок в Испанию вакцины был нарушен в первый же день

Текст: Юрий Когалов

С понедельника должны были начаться регулярные поставки вакцины от коронавируса в Испанию. Но в первый же день график был нарушен. Как передает El Mundo, к месту назначения препарат прибудет с опозданием как минимум на сутки.

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Проблемы возникли на заводе Pfizer в Бельгии. Как пояснили в самой компании, задержка связана со сложностями, появившимися во время погрузки вакцины. В итоге она не была вовремя отправлена в несколько стран, в том числе в Испанию.

Согласно существующей договоренности, пиренейское королевство должно еженедельно получать 350 тысяч доз вакцины. Всего планируется поставить в Испанию 4,5 миллиона доз препарата. Этого количества должно хватить для того, чтобы привить 2,29 миллиона человек. В приоритетную группу выделены медицинские и социальные работники, пожилые люди, проживающие в домах престарелых и некоторые инвалиды. Этих людей власти намерены привить в течение ближайших трех месяцев. Затем настанет очередь остальных групп населения. Как ожидается, к этому моменту разрешение на применение от Европейского агентства по лекарственным средствам получат разработки и других компаний.

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Кампания по вакцинации в Испании началась в минувшее воскресенье. Первой в стране вакцину получила 96-летняя Арасели Идальго, проживающая в доме престарелых в Гвадалахаре, второй - медсестра Моника Тапиас, работающая там же.

Согласно последним данным, с начала пандемии коронавируса в Испании было зарегистрировано свыше 1,85 миллиона случаев заражения, около 50 тысяч человек скончались.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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