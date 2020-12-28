Япония вводит запрет на въезд иностранцев

Исключение составляют одиннадцать азиатских государств, с территории которых японцы продолжат принимать бизнес-миссии. Речь идет в том числе о Китае, Южной Корее, Таиланде и Вьетнаме.

Журналисты подчеркивают, что правительство собирается усилить контроль в отношении возвращающихся на родину из краткосрочных загранкомандировок японских граждан. По прибытии им необходимо будет пройти двухнедельный карантин, который ранее был отменен.

Помимо этого, прибывающим в Японию из стран, на территории которых были зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса, потребуется предъявить сотрудникам иммиграционного контроля справку с подтверждением негативной реакции на COVID-19. Важно, что PCR-тестирование необходимо пройти не позднее чем за 72 часа до вылета.

Японские власти с тревогой наблюдают за ростом скорости распространения инфекции на территории своего государства. Здесь за последнюю неделю суточный прирост новых пациентов с положительными пробами на коронавирус ежедневно обновлял рекорды. В общей сложности на японских островах за все время пандемии зафиксировано уже более 180 тысяч инфицированных. Власти опасаются перегрузок медицинской системы, которая может не выдержать наплыва огромного числа больных.

Обеспокоенность кабинета министров связана еще и с обнаружением в стране первых случаев заражения новым штаммом коронавируса. Пять заболевших пассажиров в середине декабря разными рейсами прибыли на японский архипелаг из Великобритании. Симптомы опасного заболевания проявились только у одного из них.

Позже стало известно еще о двух инфицированных мутировавшим вирусом. Соответствующий диагноз поставили пилоту гражданского воздушного судна, который 16 декабря прилетел из Соединенного Королевства. Впоследствии оказалось, что летчик заразил свою супругу. Японские эксперты предупреждают, что новая разновидность инфекции в состоянии быстро разойтись по стране.