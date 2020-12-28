Принят Государственной Думой 15 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в пункт 1 статьи 33333 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 30, ст. 3117; N 52, ст. 5581; 2006, N 1, ст. 12; N 27, ст. 2881; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 7; N 31, ст. 4013; N 46, ст. 5553; 2008, N 52, ст. 6218, 6227; 2009, N 29, ст. 3625; N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6450; 2010, N 15, ст. 1737; N 28, ст. 3553; N 31, ст. 4198; N 46, ст. 5918; 2011, N 27, ст. 3881; N 30, ст. 4566, 4575, 4583, 4593; N 48, ст. 6731; N 49, ст. 7063; 2012, N 18, ст. 2128; N 24, ст. 3066; N 31, ст. 4319; N 49, ст. 6750; N 53, ст. 7578, 7607; 2013, N 9, ст. 874; N 14, ст. 1647; N 30, ст. 4084; N 44, ст. 5645; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6981; 2014, N 30, ст. 4220, 4222; N 43, ст. 5796; N 48, ст. 6647; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3948; N 48, ст. 6689; 2016, N 11, ст. 1489; N 27, ст. 4178, 4179; N 49, ст. 6844; 2017, N 27, ст. 3942; N 31, ст. 4802; N 49, ст. 7307, 7318; 2018, N 1, ст. 14; N 28, ст. 4144; N 32, ст. 5094, 5095; N 47, ст. 7136; N 53, ст. 8412; 2019, N 22, ст. 2665; N 39, ст. 5371, 5374, 5375, 5376; N 48, ст. 6740; 2020, N 12, ст. 1647; N 29, ст. 4507; N 42, ст. 6508; N 48, ст. 7627) следующие изменения:

1) подпункт 342 изложить в следующей редакции:

"342) за выдачу паспорта на музыкальный инструмент или смычок - 1 000 рублей;";

2) подпункт 35 изложить в следующей редакции:

"35) за выдачу заключения (разрешительного документа) на временный вывоз культурных ценностей, в том числе при продлении срока временного вывоза культурных ценностей:

в случае временного вывоза культурных ценностей, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, - 0,01 процента страховой стоимости временно вывозимых культурных ценностей, но не более 5 000 рублей;

в случае временного вывоза культурных ценностей, находящихся в собственности физических или юридических лиц, за исключением культурных ценностей, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, - 0,01 процента стоимости временно вывозимых культурных ценностей, но не более 5 000 рублей;".

Статья 2

В части 3 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 221-ФЗ "О внесении изменений в главу 253 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4222; 2018, N 49, ст. 7496) слова "с 1 января 2021 года" заменить словами "с 1 января 2023 года".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин