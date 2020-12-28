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28.12.2020 13:42
Рубрика: В мире

Итальянские бары задумались о массовом использовании "винных окон"

Текст: Нива Миракян (Рим)
Фото: @Нива Миракян Фото: @Нива Миракян
Фото: @Нива Миракян

Все новое - хорошо забытое старое. На фоне многосерийных локдаунов и продолжающей бушевать пандемии коронавируса, владельцы итальянских питейных заведений вынуждены обратить свой взгляд в прошлое и всерьез задуматься о массовом использовании так называемых "винных окон" ("buchette del vino").

Фото: flickr.com/wouter.harteveld
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Речь идет о небольших отверстиях в стенах зданий, которые использовали в 17 веке производители вина во время обрушившейся на центральную и северную Италию эпидемии чумы (1630-33 гг.) для того, чтобы безопасно продавать людям свой товар. Согласно воспоминаниям флорентийского ученого Франческо Рондинелли, вместо того, чтобы брать деньги руками, продавцы придумали антивирусный способ взаимодействия с покупателями. Они просили их класть монеты на металлический поднос, а потом дезинфицировали его уксусом.

Рожденная во Флоренции традиция сохранялась вплоть до начала XX века, распространившись со временем на близлежащие города - Сиену и Пизу. Несколько последних поколений не видело этот средневековый архитектурный элемент в действии.

Фото: @Нива Миракян

Теперь же в эпоху бесконтактных платежей и социального дистанцирования многовековая инновация вполне способна обрести вторую жизнь, вернув итальянцам возможность лишний раз покинуть жилища, не подвергая себя неоправданному риску, а главное - может стать настоящим спасением для некогда процветающей индустрии гостеприимства, оказавшейся буквально "на коленях" из-за полного отсутствия туристов и бесконечных ограничений, связанных с Covid-19. По предварительным расчетам, оборот в итальянских барах и ресторанах за последние месяцы сократился почти на 80 процентов, из-за чего многие заведения были вынуждены объявить о банкротстве.

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К счастью, на территории Тосканы сохранилось более 150 таких отверстий. Во время весеннего локдауна владельцы местных баров и ресторанов, чтобы сохранить бизнес и соблюдать карантинные меры безопасности, вновь начали продавать через окошки еду, напитки и даже мороженое. И, кажется, дела стали идти в гору - в городе с каждым днем появляется все больше подобных пунктов общепита. Флорентийские рестораторы убеждены, что "винные окна" могут вполне прижиться и за пределами региона, и эта мудрая традиция станет долгожданным "спасательным кругом" для многих предпринимателей.

Фото: EPA-EFE/Andrea Merola
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Президент Ассоциации "винных окон", которая собирает данные о таких объектах и защищает их от вандалов, Маттео Фалья убежден, что после Covid-19 отношение к средневековым витринам, несомненно, начнет меняться. По его мнению, обновленная версия "buchette del vino" может вполне появиться и в других городах Италии, но это, по ряду исторических и культурологических причин, будет уже "совсем другая история", имеющая лишь опосредованное отношение к флорентийской традиции.

Фото: buchettedelvino / instagram.com
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