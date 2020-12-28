Юлиана Слащева - председатель правления киностудии "Союзмультфильм", председатель правления Ассоциации анимационного кино, директор киностудии имени Максима Горького - дала видеоинтервью "РГ". Она рассказала подробности премьеры новогоднего выпуска мультфильма о Чебурашке, ответила на вопросы о том, как смотрят современное продолжение мультфильма "Трое из Простоквашино", что хотят видеть на экране сегодняшние дети и какие сейчас нужны герои. А также - когда выйдет мультфильм "Суворов", может ли "Союзмультфильм" вновь конкурировать с Disney, где можно выучиться на аниматора и о многом другом. В том числе, и обо всем, что касается сегодняшней жизни легендарной киностудии имени Максима Горького. Публикуем фрагменты беседы.

"Союзмультфильм" выпускает новую серию про Чебурашку прямо под Новый год, 31 декабря.

Юлиана Слащева: Да, новый эпизод длительностью семь минут. Он сделан именно как новогодний - то есть, не предполагает ни развития, ни продолжения. Если помните, в 2019-м году тоже 31 декабря мы выпустили новогодний эпизод мультфильма про Умку - "Умка на елке". И он очень всем понравился, многие отмечали, что нам удалось сохранить уютную атмосферу классической картины.

Появились новые звезды: Анжелика Варум озвучила Чебурашку...

Юлиана Слащева: ...а Леонид Ярмольник - Крокодила Гену. А еще, к моей невероятной радости, песню для мультфильма написал Леонид Агутин. Она у него получилась очень добрая и трогательная.

"Союзмультфильм" сегодня активно привлекает звезд. С вами работают и Гарик Харламов, и Дмитрий Хрусталев, и Иван Охлобыстин, и даже Павел Деревянко, который озвучивает Шарика в "Простоквашино". Как вы их выбираете?

Юлиана Слащева: Это всегда очень непростой выбор. Некоторые известные артисты даже обижаются на нас, если после проб их не утвердили. Но для нас важно, чтобы голос подходил образу персонажа. Иногда бывает настолько точное попадание, что художники могут даже доработать внешний вид героя. Таких случаев много в истории советской анимации. Недавно я выступала на открытии скульптурной композиции в честь Олега Павловича Табакова, где рассказала, что эскиз Кота Матроскина был сильно доработан после того, как актер приступил к работе над ролью. Точно так же голос Татьяны Васильевой изменил внешний облик няни Маргариты Егоровны из нового "Простоквашино". Если вы посмотрите на интонации, мимику, жестикуляцию персонажа, то узнаете в нем знаменитую актрису.

Чья была идея расположить на памятнике Табакову Матроскина?

Юлиана Слащева: Совместная - скульптора и семьи Олега Павловича. "Союзмультфильм" не принимал участия в разработке концепта. Я увидела уже готовый макет скульптурной композиции, и мне показалось, что это очень хорошая идея - изобразить актера вместе с Матроскиным. Кот олицетворяет ученика, слушателя, соратника, друга - то большое количество людей, которые были рядом с Олегом Павловичем в его жизни.

Для чего снимать продолжения советских мультфильмов "Умки", "Ну, погоди!", "Чебурашки", "Простоквашино"? С одной стороны, у них огромные цифры просмотров. С другой - критики, которые никак не могут это принять.

Юлиана Слащева: Практически невозможно сделать так, чтобы современные дети так же смотрели и любили те мультфильмы, на которых выросли мы. Нынешнее поколение - визуалы: они гораздо меньше читают, и все больше смотрят. Никогда еще у детей не было такого широкого доступа к контенту и такого огромного выбора. Отсюда и определенные требования. В нашем детстве мультфильм был событием. Мы отмечали его шариковой ручкой в телепрограмме и с нетерпением ждали. Сейчас привычки смотрения изменились. На первое место вышли сериалы - длительные проекты, которые позволяют ребенку проживать различные ситуации и взрослеть вместе с героями. Поэтому для того чтобы "Простоквашино" продолжало свою экранную жизнь, трех эпизодов недостаточно. Их должно быть сто и больше. Мы сейчас выпускаем тридцать шестую серию "Простоквашино" и собираемся создать еще 42. Для современной аудитории нужен новый анимационный язык. И у "Простоквашино" сегодня не просто большое количество просмотров на открытых платформах, у него огромные фанатские группы детей, которые цитируют мультфильм, переписываются фразами из него. И так должно быть! Они имеют право на свое "Простоквашино". Тем более, что Эдуард Николаевич Успенский очень хотел, чтобы его герои жили дальше.

Когда выйдет полнометражный мульфильм "Суворов"?

Юлиана Слащева: Он находится на финальной стадии производства. Тем не менее, ситуация с пандемией отбросила нас на очередные шесть месяцев - мы должны были завершить работу в декабре 2020 года. В сентябре уже стало очевидно, что не уложимся, поскольку у нас есть, в том числе, и иностранные подрядчики. Но в 2021-м году "Суворов" точно выйдет в прокат. Возможно, летом - сейчас определяемся с датой. Проект оказался для студии очень непростым и дорогим из-за того, что запускался три раза тремя разными командами.

Даже при том, что вы говорите, что мультфильм для студии очень дорогой, все равно, наверное, по бюджету, он вряд ли сравним с большими западными анимационными картинами?

Юлиана Слащева: Конечно. Ни один российский полнометражный мультфильм не сравним по бюджету с западными аналогами. Даже, если не говорить про Голливуд - "DreamWorks", PIXAR , "Дисней" и другие студии, а только про европейские проекты. Пример - прекрасный фильм "Легенда о волках", который был выпущен исландской студией. В нашем понимании "Суворов" - "дорогой проект", однако по стоимости он - максимум полчаса европейского фильма, а голливудского - 15 минут.

И как же нам в такой ситуации конкурировать с другими странами? Хотя, справедливости ради - мы вполне конкурентоспособны. Уже не только поколение российских детей, но и иностранных, растут на таких проектах, как "Маша и медведь", "Фиксики", "Смешарики", "Три кота". Снежная королева" и других. За что любят наши мультфильмы и почему?

Юлиана Слащева: У нас очень высокий авторский потенциал. Мы сильны в творчестве, однако пока нам не хватает масштаба. Это первое. Второе - технологически у нас нет сильного отставания. Наши студии способны делать качественную анимацию, на том уровне, к какому привык иностранный зритель. Однако масштаб нашей отрасли пока не сравним с рынками тех стран, которые являются анимационными державами. У нас в год производится всего 90 часов анимационного контента, включая 8-10 отечественных полных метров. Это не позволяет нам войти в десятку мировых лидеров - Россия сейчас в конце двадцатки. А для того, чтобы подняться вверх нам нужно, как минимум, удвоить объемы производства - производить 200 часов анимации в год.

Юлиана, а что любите смотреть вы сами и ваши дети?

Юлиана Слащева: Мы с детьми смотрим практически всю анимацию, которая выходит. Все новое, качественное, что есть. Я вхожу в экспертные советы и жюри разных анимационных конкурсов, где, кстати, очень много авторских проектов. И дети помогают мне отсматривать работы. На самом деле - у меня огромные списки того, что обязательно нужно посмотреть. И мы еле успеваем выполнить программу минимум. И эти списки постоянно пополняются. Вообще, мы очень любим все, что касается детско-семейной темы.

Как вы думаете, в 2021 году анимация займет особое место? Потому что снимать людей небезопасно. Анимированные герои могут заменить актеров, тем более им не нужен гонорар.

Юлиана Слащева: И не только. Они еще и не капризничают (смеется). Думаю, что отрасль ждет очень большой прорыв. Это связано не только с глобальными трендами и возможностью создавать героев в компьютерной графике, но и с решением большого количества проблем, связанных с локациями - анимация также позволяет их нарисовать. Мы вообще движемся к эпохе виртуальных студий. Пандемия очень сильно подстегнула нашу отрасль. Потому что, в отличие от кинопроизводства, которое требует присутствия на площадке как минимум 70 человек, анимация во время самоизоляции не останавливалась ни на минуту. "Союзмультфильм" с 20 марта полностью перешел на дистанционку, производственный план был перестроен, работа ведется в ZOOM и через специальное программное обеспечение. Не удивительно, что именно в 2020 году в Министерство культуры и в Фонд кино было подано очень много заявок на анимационные фильмы. Я думаю, в 2021 году эта тенденция сохранится. В отличие от киностудии имени Горького, где пандемия притормозила все процессы, в анимации "просели" только те проекты, где есть иностранные подрядчики. Не во всех странах смогли так быстро перестроить производство, как это сделали мы.

Где можно выучиться на аниматора? Насколько я знаю, у нас в стране, по-прежнему, их не хватает.

Юлиана Слащева: Да, сейчас не хватает кадров по целому ряду профессий. Есть большая потребность в представителях линейных специальностей: художник-аниматор, художник по персонажам, художник по локациям. Эти востребованные профессии можно получить в кино-колледжах. В Москве их два, один - при ВГИКе. Есть колледж и в Санкт-Петербурге. Дальше - профессии высшего звена. Это режиссеры, продюсеры, художники-постановщики. Обучиться этим специальностям можно во ВГИКе, Санкт-Петербургском институте кино и телевидения, Уральском университете архитектуры и искусства, факультете дизайна при Высшей школе экономики и в других вузах. И все равно нам не хватает - ни учебных заведений, ни специалистов.

Но ситуация постепенно меняется. Недавно мы анонсировали запуск проекта, к которому долго шли. Совместно с университетом "Синергия" "Союзмультфильм" создал профильный факультет анимации. Первый набор начнется в сентябре следующего года. Преподавать будут педагоги-практики, работающие на "Союзмультфильме", деканом факультета станет директор студии Борис Машковцев, а я возглавлю Наблюдательный совет.

Сначала появится бакалавриат, и одновременно с ним - профориентация для старших школьников, которые смогут учиться на подготовительных курсах. Затем будет запущена магистратура по продюсированию и менеджменту в анимации. И высшие режиссерские курсы, которые стартуют уже с января в виде двух лабораторий наших мастеров Михаила Алдашина и Игоря Ковалева.

Что с парком "Союзмультфильма"? Все ждали, когда он откроется, а этого не произошло.

Юлиана Слащева: "Союзмультпарк" - первый в России мультимедийный парк. Новые технологии позволяют посетителям погрузиться в мир анимации и повстречаться с любимыми героями классических и новых мультфильмов киностудии. В среднем экскурсия по парку занимает два часа: за это время можно принять участие в интерактивных играх, аттракционах, развивающих занятиях.

Что касается открытия, то оно было отложено по причине действующих ограничений Роспотребнадзора и Правительства Москвы в отношении детских развлекательных заведений. К сожалению, по этой же причине не работает и детский центр "Союзмультклуб", который находится у нас на студии. Технически "Союзмультпарк" может принять одновременно 500 детей, но сейчас это невозможно. Павильон был полностью готов к открытию еще в сентябре, и как только ограничительные меры будут сняты, будем рады гостям.

А что касается других городов?

Юлиана Слащева: Планируется, что первый региональный "Союзмультпарк", частично повторяющий московский, появится в центре города Пермь на заводе Шпагина. Уже прошли переговоры о концепции и финансировании проекта с губернатором Пермского края. Сейчас мы завершаем проектирование и надеемся уже в январе начать работу на объекте.

Самый горячий вопрос по Киностудии имени Горького, как вы будете снимать новый фильм "Вам и не снилось"? Зачем вы за это взялись?

Юлиана Слащева: Подчеркну, что это не продолжение и не ремейк. Мы делаем новую экранизацию книги. Существует очень много произведений, которые были экранизированы не единожды, с разным авторским подходом. И, кстати, в детском и молодежном контенте это - распространенная практика. Сколько вариантов "Бременских музыкантов" было выпущено в мире! Сколько вариантов "Щелкунчика"! Мы будем сегодня снимать "Вам и не снилось" как новую экранизацию для нового поколения, сегодняшних подростков и их родителей. В наши дни эту историю нужно рассказать новым киноязыком, с другим темпоритмом, с актуальным саундтреком. Действие будет происходить также в 70-х, однако на первый план выйдет взрослая линия, а сюжет о любви Романа и Юльки обретет другой финал.

На фестивале "Окно в Европу" фильм Киностудии имени Горького про врачей победил в документальном конкурсе. Сегодня к документальному кино большой интерес, однако скептики говорят, что киностудию не возродить. Но вы же это сделаете? Расскажите, как.

Юлиана Слащева: Точно сделаю! Я обещаю это всем зрителям. Сначала скажу про фильм-победитель. Он об уникальном микрохирурге из Красноярска, который делает сложнейшие операции на руки. Знаете, мы часто говорим, что наша медицина отстала, много разговоров на тему - где они, новые герои? А вот они - наши врачи, ученые. И мы продолжим снимать фильмы про талантливых людей, обладающих уникальными компетенциями и навыками.

В целом, Киностудия имени Горького будет развиваться как креативный кластер производства разного типа контента. Это большой отдельный разговор. Но сейчас скажу именно о кинопроизводстве: здесь будет три направления развития. Первое - игровое кино. Мы нацелены на то, чтобы оставаться в нише детско-семейного и молодежного кинематографа. И поэтому очень тщательно отбираем проекты, которые соответствуют задаче.

Второе направление - документальное кино. Исторически у нас в этой сфере очень богатые традиции: филиалы Киностудии Горького - "Центрнаучфильм", "Леннаучфильм", Научный институт кино и фотографии - НИКФИ. Уже сейчас в производстве одновременно находятся 20 документальных фильмов. И я уверена, что практически каждый из них достоин фестивальных призов. Кроме того, мы планируем в партнерстве с одним из популярных онлайн-кинотеатров создать агрегатор качественного современного документального контента.

И третья линейка, которую мы уже запустили, и я очень в нее верю - это научно-популярный контент. На рынке его сегодня практически нет. Поэтому, в основном, смотрят иностранные фильмы - BBC, Discovery и так далее. У нас будут современные короткие форматы, хронометражом начиная от полутора минут. Уверена, что у современной молодежи такие проекты будут очень востребованы.