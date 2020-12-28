Кабмин поможет регионам сохранить аграрные инвестпроекты

Правительство поможет регионам сохранить инвестиционные проекты в агропромышленном секторе. "Для этого меняем правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов, которые направляли на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам в этом году", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Летом аграрии, взявшие займы на подобные проекты, получили отсрочку по выплате основного долга на срок до года, а по некоторым направлениям, в том числе по строительству теплиц, - до 12 лет.

"Теперь аналогичную отсрочку на 2021 год получат и регионы, - сообщил Мишустин. - Кроме того, в постановлении мы определяем, на какую помощь от субъекта Федерации может рассчитывать агробизнес, который находится в стадии реорганизации". В правительстве рассчитывают, такие меры помогут регионам сбалансировать свои бюджеты и поддержат отечественных сельхозпроизводителей.